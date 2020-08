Oroscopo Branko – domani giovedì 20 agosto 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani giovedì 20 agosto 2020. L’inizio settimana è volato e siamo arrivati già a giovedì! Cosa succederà di speciale ai segni zodiacali durante questa giornata? Per scoprirlo, leggi la seguente anteprima dedicata a tutti i segni, tratta dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani giovedì 20 agosto 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà Mercurio in aspetto armonico, così come il Toro e il Cancro: gli affari saranno favoriti! I Gemelli invece avranno il pianeta della comunicazione in opposizione.

Previsioni Branko domani giovedì 20 agosto 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani Mercurio renderà il Leone, la Vergine e lo Scorpione degli abili affaristi e comunicatori apprezzati. La Bilancia dovrà fare molta attenzione sul lavoro e nelle relazioni.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario sarà piuttosto giù di corda, mentre il Capricorno, grazie a Mercurio favorevole, riprenderà in mano i suoi progetti. L‘Acquario ritroverà maggiore tranquillità, i Pesci al contrario saranno un po’ nervosi.

Se vuoi approfondire, su sito troverai l’oroscopo di Branko per domani dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, ai 4 segni centrali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione e infine agli ultimi 4 segni dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.