Oroscopo Branko – domani giovedì 20 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 20 agosto 2020. La prima metà della settimana è volata e il prossimo weekend si avvicina sempre di più. Intanto, scopriamo come sarà questo giovedì per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione. Se sei curioso di scoprirlo in anteprima, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 20 agosto 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani Mercurio nel segno della Vergine diventerà affarista. Sfruttalo per portare avanti i tuoi progetti di lavoro, per dare una spinta in più agli affari e alle trattative in corso.

Previsioni Branko domani giovedì 20 agosto 2020: Vergine

Domani Mercurio farà il suo ingresso nel tuo segno! Il pianeta della comunicazione e degli affari è tuo protettore e darà il via a un nuovo periodo molto fortunato. Si prospettano giornate promettenti sia sul lavoro che in amore.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Bilancia

In base all’oroscopo di Branko domani Mercurio sarà nascosto. Ti aspetta una giornata piuttosto sottotono: nelle prossime ore dovresti evitare di fare scelte importanti e di affrontare discussioni e chiarimenti. Rimanda ogni cosa a più avanti.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani Mercurio sarà ok. La giornata si prospetta interessante e tu ritroverai la motivazione di una volta. Avrai una voglia crescente di cominciare nuovi progetti.