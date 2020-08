Oroscopo di oggi, mercoledì 19 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2020. Eccoci arrivati a metà settimana. Come sarà questo mercoledì per i segni zodiacali? Nel pomeriggio la Luna raggiungerà il segno della Vergine, trasformando la giornata a quasi tutti i segni! L’Ariete, i Gemelli e il Leone si sono svegliati carichi, ma si spegneranno nel corso delle ore: meglio fare lo stretto necessario e nulla di più oggi. Il Toro e il Capricorno, al contrario, nel pomeriggio ritroveranno un po’ di tranquillità, dopo le tensioni dei giorni scorsi. Per scoprire come sarà la tua giornata, leggi il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni.

Oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2020: segni di fuoco

Come anticipa l’oroscopo di oggi l’Ariete comincia la sua giornata stracolmo di forza, ma si rabbuierà nel corso delle ore, così come il Leone. Il Sagittario potrebbe essere più polemico del dovuto e dovrà fare molta attenzione se non vorrà discute con tutti!

Oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro e il Capricorno sono un po’ nervoso, ma dal pomeriggio in poi troveranno più serenità. La Vergine si prepara a vivere tre giornate molto fortunate, sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli devono fare poco o quasi nulla e rimandare le questioni importanti al weekend. La Bilancia deve munirti di molta pazienza, perché le cose non si sbloccheranno nei prossimi giorni, mentre l’Acquario ha un’insofferenza che non gli concede tregua!

Oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2020: segni di acqua

Come indica l’oroscopo di oggi il Cancro ha buone stelle, ma deve capire cosa vuole davvero in amore, mentre lo Scorpione dovrà rinviare impegni e chiarimenti a domenica prossima! I Pesci devono tenere testa a un’agitazione crescente senza riversarla nel rapporto di coppia.