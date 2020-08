Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 20 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 20 agosto 2020. La prima metà della settimana è scivolata via e siamo già a giovedì! Quali sorprese riserverà questa giornata ai primi 4 segni dello zodiaco? L‘Ariete dovrà evitare le discussioni, il Toro ritroverà più tranquillità. I Gemelli saranno piuttosto agitati, mentre il Cancro dovrà concentrarsi sull’amore. Vuoi saperne di più? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 20 agosto 2020: Ariete

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante, però dovresti cercare di non discutere. Sono giorni un po’ delicati: i nodi stanno venendo al pettine e forse dovrai affrontare dei problemi che hai ignorato in passato. Qualcuno sarà messo di fronte alle conseguenze di una certa decisione presa nei mesi scorsi. In amore i dubbi regnano sovrani.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 20 agosto 2020: Toro

Domani starai molto meglio rispetto a i primi giorni della settimana. Certo, il cielo non è ancora del tutto sgombro come sarà in autunno, ma chi sta aspettando una notizia, una risposta dovrebbe insistere. Se hai un progetto in cantiere, dovresti muoverti entro novembre. Sono giornate intriganti per le relazioni.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto nervosa e poco chiara, ma venerdì inizierai a recuperare. Non sollecitare certe risposte; se ti accorgi di avere un calo fisico già dal mattino, se sei nel mezzo di situazioni intricate, mantieni la calma ed evita di forzare troppo le cose.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Cancro

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti mettere l’amore in primo piano! Invece, in questo periodo sei molto assorbito dal lavoro: Saturno e Giove sono in opposizione e potrebbero averti provocato un blocco. Molti Cancro si trascinano una certa insoddisfazione già da mesi e ora dovranno fare i conti con un cambiamento che sembra sempre più necessario.