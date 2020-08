Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 20 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 20 agosto 2020. Eccoci arrivati già a giovedì! Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, saranno baciati dalla fortuna durante questa giornata? Il Sagittario sarà sottotono, il Capricorno sta vivendo una fase di passaggio. L‘Acquario potrà recuperare bene, mentre i Pesci saranno piuttosto turbati. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 20 agosto 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai un po’ sottotono. Forse già da mercoledì pomeriggio hai subito un calo fisico, un lieve malessere. Come ogni volta che ti senti male la prima parte del corpo a risentirne sono le gambe, le tue articolazioni. Nelle prossime ore cerca di non arrabbiarti troppo e di non affaticarti!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 20 agosto 2020: Capricorno

Domani e nei prossimi giorni vivrai una fase di passaggio, una fase in cui dovrai chiudere tutto quello che non funziona più e cominciare progetti nuovi. Ora come ora, sarebbe meglio fare qualcosa di meno, ma sentirti contento e sicuro di cosa porti avanti. Alcune situazioni di lavoro sono work in progress, non sono del tutto definite, per cui è normale avere ancora delle incertezze. Molto presto sarà tutto più chiaro! In amore ci sono ancora molte perplessità.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e fino a sabato avrai modo di recuperare. Questo cielo è molto promettente, anche per quel che riguarda le relazioni sociali. Marte è in aspetto interessante, il Sole e Mercurio sono attivi: chi potrà risparmierà qualcosa. Potresti dover fare fronte a diversi cambiamenti, ma tu sotto sotto avresti anche voglia di vivere qualche novità.

Oroscopo domani giovedì 20 agosto 2020: Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora turbato. Non ti senti del tutto bene, forse stai dormendo poco, sei molto preoccupato per tutto quello che dovrai fare la prossima settimana. Dovresti provare a rilassarti un po’ e non scaricare questa agitazione sul rapporto di coppia.