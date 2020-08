Ricetta baccalà mantecato: ingredienti, preparazione e consigli

Il baccalà mantecato è una ricetta tipica veneziana, delicata e raffinata: il baccalà viene cotto e ridotto in crema e poi servito con polentina bianca o crostini di polenta. Il baccalà mantecato si prepara con lo stoccafisso. Nella zona del Veneto lo stoccafisso viene comunemente chiamato baccalà, da qui il nome della ricetta.

Baccalà mantecato – Ingredienti

Stoccafisso ammollato 800 g

Olio extravergine d’oliva 200 ml

Latte intero 200 ml

Prezzemolo 1 ciuffo

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Baccalà mantecato – Preparazione

Per preparare il baccalà alla veneziana iniziate mettendo lo stoccafisso per almeno 24 ore in ammollo in acqua corrente, lasciando scorrere un filo d’acqua, oppure cambiando spesso l’ammollo. Poi tagliatelo a pezzi. Trascorso questo tempo ponetelo in un tegame coprendolo con acqua fredda e con 150 ml di latte, salate leggermente e portate a ebollizione, schiumando di tanto in tanto.

Cuocete il baccalà per circa 20 minuti, fino a che sarà ben cotto e tenero. Scolate il baccalà e pulitelo, privandolo delle lische e della pelle, poi riducetelo a pezzettini e mettetelo in una ciotola. Con un cucchiaio di legno o in una planetaria, mescolate energicamente il baccalà, aggiungendo l’olio a filo, come nella preparazione di una maionese.

Otterrete una crema compatta e omogenea, di aspetto lucido e con ancora qualche pezzo intero. Aggiustate di sale e di pepe e aggiungete un trito di prezzemolo e di aglio.

Potete servire il baccalà mantecato con dei croccanti crostini di polenta.

Baccalà mantecato – Consigli utili

Consigliamo di consumare il baccalà mantecato appena pronto, ma se lo desiderate potete conservarlo in frigorifero, chiuso in un contenitore ermetico, per un giorno al massimo.