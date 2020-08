Ricetta churros: ingredienti, preparazione e consigli

I churros sono dei dolcetti tipici della Spagna, diffusi anche in Sudamerica, in particolare in Argentina. I churros vengono preparati con un composto che è simile alla pasta choux: acqua, zucchero, burro e un pizzico di sale. Una volta creato l’impasto, vengono solitamente fritti e cosparsi di zucchero e cannella.

Churros – Ingredienti

Burro 120 g

Farina 00 125 g

Uova 2

Zucchero 20 g

Acqua 250 ml

Sale fino 1 pizzico

Per friggere:

Olio di semi di arachide q.b.

Per cospargere:

Zucchero q.b.

Churros – Preparazione

Per preparare i churros, accendete il fuoco e scaldate l’acqua in un pentolino dal fondo spesso; aggiungete lo zucchero e fatelo sciogliere mescolando con una spatola; aggiungete un pizzico di sale, unite il burro e mescolate ancora fino a quando si sarà sciolto.

A quel punto aggiungete la farina, rimestate continuamente il composto con una frusta per fare in modo che non si formino grumi. Lasciate cuocere a fuoco medio, mescolando fino a che sul fondo della pentola non si sarà formata una patina bianca. A quel punto spegnete il fuoco e lasciate intiepidire il composto all’interno della pentola stessa.

Quando si sarà raffreddato trasferitelo in una planetaria dotata di frusta per impastare. Azionate la frusta. Versate un uovo alla volta, aspettando che si assorba prima di aggiungere l’altro; fatelo assorbire all’impasto e quando avrete ottenuto una pasta lucida e morbida allora sarà pronta. Trasferite la massa in una sac-a-poche dotata di bocchetta a stella di media grandezza.

In un pentolino dai bordi alti fate scaldare l’olio portandolo a una temperatura di 165°, controllando la temperatura con un termometro per alimenti. Quando l’olio sarà caldo, spremete l’impasto direttamente nel pentolino così da formare dei bastoncini della lunghezza di 10 cm circa, tagliando l’estremità con una forbice. Fate cuocere i churros 2-3 minuti rigirandoli per fare in modo che si dorino perfettamente. Quindi trasferiteli su un vassoio foderato con carta assorbente e cospargeteli di zucchero. Potete anche condirli con della cannella in polvere se preferite.

Churros – Consigli utili

Conservate l’impasto in frigorifero nella sa-à-poche per 12 ore al massimo.

Si consiglia di consumare i churros appena cotti, facendoli leggermente intiepidire.

Potete gustare i churros accompagnati con una tazza di cioccolata calda, farciti con il dulce de leche o semplicemente cosparsi di zucchero e cannella.