Rodrigo De Paul – Ruolo, Carriera, Statistiche

Tra gli uomini più rappresentativi dell’Udinese degli ultimi anni, Rodrigo De Paul da svariate stagioni rappresenta una certezza ed è tra i calciatori “di fantasia” di sicuro affidamento del campionato italiano. Al termine di dell’ultima stagione con la maglia friulana, il numero 10 argentino è pronto a tuffarsi in una nuova esperienza.

Rodrigo De Paul: Ruolo

De Paul nasce come classico numero 10, trequarista e uomo tecnico della squadra per poi gradualmente adattarsi a fare l’esterno di centrocampo atipico e anche la mezzala senza una posizione fissa in campo.

Rodrigo De Paul: Carriera

Nato a Sarandì, in Argentina, il 24 maggio 1994, Rodrigo De Paul cresce calcisticamente nel Racing Club de Avellaneda, dove ne fa parte nel settore giovanile dal 2002 al 2012, anno in cui esordisce in prima squadra e dove vi resta fino al 2014 quando viene acquistato dal Valencia, dove in un anno e mezzo mette a referto 44 presenze e 2 goal in tutte le competizioni. Nel 2016 passa per 3 milioni di euro all’Udinese dove in breve tempo diventa un tassello imprescindibile dei friulani sotto tutti i tecnici passati per Udine e che hanno contribuito a renderlo il centrocampista offensivo versatile che è diventato.

Rodrigo De Paul: Statistiche

Assolutamente indispensabile per il gioco dell’Udinese sopratutto nell’ultima stagione, De Paul è stato fondamentale per la salvezza dei friulani che è arrivata senza particolari patemi grazie ai suoi 7 goal e 6 assist in 34 presenze ed in generale un grande contributo anche dal punto di vista purametne tecnico per l’andamento delle partite.

In totale con la maglia dell’Udinese De Paul ha siglato 25 reti in 146 partite.