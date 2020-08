Sofyan Amrabat – Ruolo, Carriera e Statistiche

Sofyan Amrabat è un calciatore che andrebbe benissimo nel centrocampo di una fantasquadra, perchè il suo rendimento in questa stagione è stato altissimo e la Fiorentina ha messo a segno un grandissimo colpo assicurandosi le sue prestazioni.

Sofyan Amrabat: Ruolo

Amrabat è un centrocampista centrale che sa fungere sia da regista che da recupera palloni, il classico jolly che può ricoprire più ruoli tutti con un rendimento altissimo. Ha fisico, è rapido ed ha i tempi per far ripartire velocemente l’azione, grazie alla sua ottima visione di gioco. E’ praticamente instancabile e nei finali di partita i suoi strappi possono risultare decisivi.

Sofyan Amrabat: Carriera

Classe ’96, marocchino con cittadinanza olandese, Amrabat ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio nell’Utrecht con cui ha esordito il 2 novembre 2014 tra i professionisti. Nel 2017 si è trasferito al Feyenoord, squadra con la quale ha esordito in Champions League, mentre nel 2018 ha firmato un contratto di 5 anni con il Club Brugge, trasferendosi così in Belgio. Nell’estate scorsa viene prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Verona e a gennaio è stato acquistato dalla Fiorentina, che lo ha lasciato in prestito fino al termine della stagione proprio ai veneti. Adesso per lui inizia una nuova avventura e spera che sia più duratura delle altre.

Sofyan Amrabat: Statistiche

Nelle stagioni fin qui disputate Amrabat ha collezionato in tutte le competizioni 151 presenze realizzando 5 gol, questo fa capire che è più abile a servire assist che a segnare. Con la Nazionale del Marocco sono 14 le presenze accumulate senza gol.