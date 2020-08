Stash padre modello | The Kolors sostenitori della musica folk

Ricordiamo tutti i The Kolors il gruppo che nel 2015 vinse l’edizione Amici di Maria De Filippi, la loro musica stravagante ancora continua ad emozionare i loro pubblico. Il loro genere è il folk, famosissimo negli Stati Uniti e ripreso dalla musica italiana degli anni ’80, vede colte diverse metafore dall’ambiente musicale.

La loro nuova canzone “Non è vero” si trova ancora in cima alla classifica nonostante sia uscita da un po’ di mesi, un’altra soddisfazione per il cantante Stash che sta diventando padre della sua prima bimba. È proprio nel settimanale Di più sorrisi e canzoni che il giovane neo padre ci svela il background della sua musica, in particolare del suo singolo, e di come si sta preparando alla nascita della piccola.

Stash padre modello

L’annuncio è stato dato durante una puntata di Amici speciale, un’edizione diversa per aiutare concretamente la protezione civile nei confronti del Covid-19. Maria De Filippi chiede al cantante di fermarsi al centro del palco e alle sue spalle viene trasmesso il video dell’ecografia dove si può ascoltare il piccolo cuoricino battere. Così l’annuncio su Instagram e la rivelazione del sesso mentre canta una canzone che termina con “femmina”.

La gravidanza della compagna Giulia Belmonte procede a gonfie vele ed essendo la prima volta Stash confida di chiedere suggerimenti:” sento Alex Britti per i consigli tecnici di paternità, ma poi agirò d’istinto, come tutti i genitori”. In più probabilmente il nome non si saprà fino alla nascita e specifica che non per forza sarà un nome particolare come il suo.

The kolors e l’amore verso la musica folk

La band è cresciuta con la musica folk, cantandola e suonandola con veri strumenti e con grande passione. Soprattutto ispirandosi a grandi artisti che hanno lasciato un segno nel genere. Infatti l’ultimo brano presenta alcuni passaggi in dialetto campano ripresi dal grande Pino Daniele. Il video invece riprende gli anni ’80: “Quando abbiamo pensato al video volevamo che ricordasse in tutto l’estetica creata in quel periodo da Renato Zero”.

Finalmente hanno ripreso a suonare sul palco, cosa che prima era impossibile a causa del lockdown per il Covid-19. Il cantante esprime tutta la loro felicità nel poter esibirsi di nuovo dal vivo davanti al loro pubblico. Anche se dovranno aspettare una decina di giorni in più per Alex, il batterista del gruppo che giocando con la sua ragazza si è rotto una falange. Insomma noi facciamo gli auguri alla coppia Stash e Giulia per la bambina in arrivo.