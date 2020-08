Triste epilogo per Gioele Mondello: i resti ritrovati sono del figlio di Viviana Parisi

La conclusione peggiore della tra quelle auspicabili si è purtroppo concretizzata: i resti Gioele Mondello, 4 anni, figlio di Viviana Parisi, scomparsa proprio assieme al figlio due settimane fa e recentemente ritrovata senza vita, sono stati ritrovati in mattinata nei pressi del traliccio dove sono stati trovati i resti della madre.

Ritrovamento

Era stato il padre che attraverso i social ad aver sollecitato a proseguire le ricerche del piccolo Gioele, che hanno coinvolto circa un centinaio di volontari che hanno dato i loro frutti: un carabiniere in congedo ha ritrovato dei resti di un bambino assieme ad una maglietta che da subito hanno fatto sospettare che potesse effettivamente trattarsi di lui e da subito è stato allertato il procuratore di Patti incaricato al caso, Angelo Cavallo, e anche la zia del piccolo ha rivelato alla stampa gli aggiornamenti: “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire“.

Presto l’autopsia

Fin dal ritrovamento è sembrato molto probabile che i resti ossei rinvenuti, assieme alle parti di vestiario ritrovati potessero coincidere con quelli di Gioele, che sono stati da subito portati via dal luogo del ritrovamento dalla polizia scentifica. Il procuratore incaricato ha specificato che dopo i primi esami sarà effettuata un’autopsia per riuscire a stabilire la dinamica della morte del bambino e anche se il corpo sia stato trasportato in quel luogo da qualcuno, o da qualche animale selvatico del posto: le indagini andranno avranti per stabilire anche il “prima” dell’evento, come confermato dallo stesso procuratore:

“Siamo sempre stati convinti che il bambino si trovasse in questa zona, non possono dire se il posto in cui è stato ritrovato è il posto in cui è morto, questo ritrovamento escluderebbe la pista familiare ma restano altre piste aperte”.

La madre potrebbe aver scelto di togliersi la vita proprio dopo la sfortunata sorte del figlio.