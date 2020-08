Un ballo per ogni segno: i suggerimenti dello Zodiaco

12 segni, 12 balli differenti, a seconda del carattere espresso. L’astrologia dice molto sulla personalità dei singoli, sulla loro capacità di sentire il movimento, sul rapporto con il loro corpo. Ce n’è per tutti i gusti. Ogni soggetto ha il suo ritmo, non ce n’è uno più affascinante e uno più ordinario, ci sono solo predisposizioni e gusti differenti. L’importante è incontrarsi in pista, sentire la musica, e lasciarsi andare, senza timore di sbagliare. Un elenco che vuol solo essere un modo per divertirsi, ma anche, magari, per lanciarvi un suggerimento. Buona lettura!

1)Ariete

Capoeira, adatta al segno perché mescola arti marziali e quindi autodifesa, musica e danza. Pertanto, il segno, che segue sempre molto il suo istinto ed è caratterizzato da una notevole forza espressiva, può trarre da questa rappresentazione afro-brasiliana, energia, movimenti di autodifesa e senso del ritmo.

2)Toro

Tango argentino. La sensualità del segno è perfettamente espressa nel ballo che si basa unicamente sull’improvvisazione dell’uomo e sulla sua capacità di guidare la dama: l’ideale, per il carattere romantico e un po’ all’antica del toro. Che, però, ha bisogno di una donna in grado di stare sul suo peso, come nel tango, appunto.

3)Gemelli

Leggero e sempre in movimento: così è il segno del gemelli, con quell’animo un po’ fanciullesco che caratterizza ogni suo movimento. Pertanto il ballo più adatto al segno è il merengue, danza caraibica sfrenata, che in coppia richiede una certa dose di sensualità, ma che può essere ballata anche senza partner. Cosa di cui il gemelli non ha certo paura.

4)Cancro

Un romantico valzer viennese. La donna del segno ha sempre sognato di lasciarsi andare a un ballo del genere con il suo principe, indossando un abito alla Sissi e interpretando in maniera puntuale le posizioni scenografiche richieste per una esecuzione degna di una vera imperatrice.

5)Leone

Il samba, sensuale e vivace, noto per i movimenti sensuali dei fianchi: è questo il ballo che maggiormente si addice alla personalità effervescente del leone. Consta di una notevole complessità esecutiva, pertanto è più che adatto al segno, che ama, da buon rappresentante della triade di fuoco, vivere le sue sfide alla massima velocità.

6)Vergine

Una lambada per sciogliere il suo corpo, caratterizzato – da buon segno di terra – da qualche struttura di troppo. Sempre abituato a controllarsi, a essere preciso, puntiglioso, a non sbagliare mai nulla, il segno della vergine si lancia in una lambada proprio per cercare di fare pace con la parte più istintiva di sé.

7)Bilancia

Una romantica rumba. La bilancia, amante della bellezza e dell’armonia, si lancerà senza esitazione nel ballo dell’amore, che suggellerà ancor più, qualora fosse necessario, la tenuta della coppia.

8)Scorpione

Paso doble. Danza spettacolare, un po’ teatrale, che imita le movenze della corrida, adatta al segno, sempre un po’ istrionico, uno dei più passionali e caldi dello zodiaco. Richiede una grande energia, nonché una grande capacità interpretativa.

9)Sagittario

Danza del ventre, ricordo del suo ultimo viaggio a Marrakech. Sensuale, elegantissima, adatta al segno, sempre molto chic. Le sue movenze sono per la donna sagittario anche un modo originale per rinnovare la sua passione e attrazione nei confronti del partner, letteralmente stupito di fronte alla sua avvenenza, sempre abilmente nascosta da un abbigliamento glamour.

10)Capricorno

In genere non ama il ballo, poco adatto al soggetto, che fatica decisamente a lasciarsi andare ed è anche, fisicamente, un po’ rigido. Tuttavia, se innamorato, lo si potrebbe convincere a provare almeno il ballo della mattonella, che non richiede un grande movimento e che potrebbe però stuzzicare sensi ed emozioni.

11)Acquario

Balli di gruppo. Perfetti per l’animo dell’Acquario, che ama mantenere la sua libertà e indipendenza, preferendo non dipendere da un partner per divertirsi. Inoltre, la sua leggerezza si esprime perfettamente in questo tipo di performance, che gli consentono di trascorrere in allegria una serata con gli amici.

12)Pesci

Tango flamenco. La danza è calda e sensuale, il ritmo della chitarra è vivo e travolgente, i testi sono meno sofferti di quelli del tango argentino, con cui la danza condivide in parte solo il nome, ma null’altro. Il pesci, con la sua sensibilità, il suo ritmo vitale, la sua capacità di entrare in sintonia con il partner, è perfetto nell’esecuzione di questo ballo, che richiede un grande senso del ritmo e un’armonia perfetta tra i due ballerini.