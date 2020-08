Albano Carrisi scommessa vincente | Ricordo immortale di suo padre Carmelo

By

Albano Carrisi racconta al settimanale Chi la sua scommessa vincente che anni fa aveva lanciato nei confronti di suo padre, dimostrandogli una volta per tutti quando potesse essere fiero di lui. Il cantante non ha mai nascosto la sua passione per il vino tanto da aver aperto e fondato la sua azienda vinicola ma proprio dietro a questa sua grande impresa, c’è la spinta emotiva di suo padre Carmelo Carrisi.

Al settimanale Chi, Albano ha deciso di fare una chiacchierata con il giornalista nonché amico Giovanni Terzi, raccontando la sua grande scommessa che aveva lanciato nei confronti di suo padre. Fin da piccolo Carrisi aveva un’idea ben precisa di quello che realmente avrebbe voluto dal futuro, quali sono state le sue parole?

Albano Carrisi e la sua scommessa vincente

Le parole del cantante sono state per i suoi fan una grandissima sorpresa visto che, non tutti sapevano la piccola grande scommessa che, insieme a suo padre aveva spinto Albano a rivoluzionare la sua vita.

Albano Carrisi ha così spiegato: “Quel progetto nacque nel 1961 quando chiesi il permesso a mio padre di andare via da casa; una volta si chiedeva la possibilità ai genitori di andare via. Mi risposte che tanto dopo pochi mesi sarei tornato alle mie origini. Così lo sfidai e replicai che, al mio ritorno, avrei fondato la mia casa vinicola e la prima bottiglia di quel vino, avrebbe portato il suo nome: Don Carmelo”.

Il cantante molto legato a suo padre di certo non ha deluso le sue aspettative. Tornando a casa portando a casa la sua piccola vittoria nei confronti di quella scommessa che, aveva lanciato nei confronti di suo padre.

Carmelo Carrisi fiero di suo figlio Albano

La reazione di Carmelo al ritorno di suo figlio Albano Carrisi di certo non è stata scontata. Il cantante infatti, racconta la reazione di suo padre al vederlo arrivare la sua prima bottiglia di vino, prodotta all’interno della sua casa vinicola.

Carrisi racconta così a Giovanni Terzi le parole di Carmelo: “Ricordo il primo bicchiere che Don Carmelo bevve. Quello che disse, naturalmente in dialetto e che traduco per semplificare: Quando vuoi una cosa non c’è nessuno che ti faccia cambiare idea”.