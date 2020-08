Alessio Romagnoli – Ruolo, Carriera, Statistiche

Alessio Romagnoli è il capitano del Milan: gioca in rossonero da cinque stagioni e la prossima sarà la sesta, nonostante la giovane età (ha ancora 25 anni, ndr). Giocatore ormai maturo e completo, viene considerato irrinunciabile nella difesa allenata quest’anno da Pioli, che ripartirà sicuramente da lui anche l’anno prossimo.

Alessio Romagnoli: Ruolo

Alessio Romagnoli è un difensore centrale di piede sinistro che ad inizio carriera ha giocato più volte anche da terzino. Il suo ruolo naturale però è al centro, e sono diverse stagioni che non si muove da lì. Considerato uno dei talenti più promettente della sua generazione, ha forse bruciato qualche tappa attraversando anche momenti non brillantissimi. Elegante, versatile, bravo in marcatura e difficile da superare, ha ormai un rendimento più che costante.

Alessio Romagnoli: Carriera

Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha debuttato nella prima squadra giallorossa nella stagione 2012/13, lanciato da Zeman. Alla sua seconda da titolare, segna il primo goal in Serie A. Nell’anno con Rudi Garcia in panchina raccoglie 11 presenze venendo schierato prevalentemente da terzino sinistro. L’anno successivo va in prestito alla Sampdoria, dove allenato da Mihajlovic diventa rapidamente titolare al centro della difesa. L’allenatore serbo, l’anno successivo al Milan, convince la dirigenza ad investire 25 milioni di Euro per acquistarlo dalla Roma. È titolare rossonero praticamente da subito e all’età di 20 anni: in cinque stagioni supera la media di 30 presenze in campionato. Entra anche nel giro della Nazionale, con la quale ha giocato 4 delle partite di qualificazione a Euro 2020.

Alessio Romagnoli: Statistiche

Alessio Romagnoli ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia del Milan 35 presenze e 1 rete in campionato, venendo schierato per quattro volte anche in Coppa Italia. Ha una media voto di 6.1 e una media fantavoto di 6.13. Ha raccolto solo quattro ammonizioni nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è D, mentre nella modalità Mantra è schierabile solo come DC.