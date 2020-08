Anna Tatangelo il trauma della madre | Paura per Palmira Tatangelo

Da poco la cantante è tornata dalle vacanze estive, passate in Sardegna con degli amici e Andrea, il figlio nato dalla storia di amore con il cantante Gigi D’Alessio. I due hanno deciso di chiudere la loro relazione, ma alla base del loro rapporto rimangono il rispetto e la stima.

Anna Tatangelo afferma di essere molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla madre a cui è stata vicina in questo periodo delicato del lockdown causato dalla pandemia. A rompere il clima di spensieratezza è la notizia che viene dalla madre, portata all’ospedale per un infortunio.

Anna Tatangelo il trauma della madre

La preoccupazione della cantante è causata dalla recente caduta della madre, che ha riportato un trauma facciale. L’incidente avviene in casa e subito il 118 la trasportano al nosocomio di San Marciano, dove la visitano e capendo la gravità del trauma, decidono di trasferirla ad un ospedale della capitale.

È proprio a Roma dove Palmira avrà tutte le cure di cui necessita, così la cantante ha deciso di starle accanto soprattutto in questo momento. Non ha ancora dichiarato nulla, preferisce concentrarsi su di lei, tenerle compagnia e supportarla, non dando peso a ciò che ora è più superficiale.

Paura per Palmira Tatangelo

Nella notte di domenica del 16 Agosto vengono chiamati i soccorsi per l’incidente domestico di Palmira Tatangelo, caduta nella villetta di famiglia nella periferia di Sora. Sono intervenuti immediatamente e i medici del 118 hanno deciso di trasferirla in un ospedale della capitale, per la richiesta di cure troppo specifiche.

Proprio in questo momento si trova in una struttura specializzata a Roma, per sottoporsi a degli interventi facciali a causa della sua frattura scomposta della mandibola. Le informazioni non sono molte visto che la cantante per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione su quanto avvenuto. Sappiamo però che, le sue condizioni non sono preoccupanti. Le servirà tanta tranquillità e Anna Tatangelo è già lì a darle tutto il supporto possibile, dimostrandole tutto l’affetto e l’amore che prova verso sua madre.