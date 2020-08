Calciomercato Fiorentina – Thuram se parte Chiesa – Thiago Silva un sogno che si può avverare

Il calciomercato Fiorentina sta cercando di esplodere da giorni con un colpo a sensazione come fatto lo scorso anno con Ribery, adesso potrebbe essere Thiago Silva che è più di un sogno per i viola, mentre si fa avanti il nome di Thuram in caso di addio di Chiesa.

La trattativa Thiago Silva

Thiago Silva, nonostante l’età (compirà 36 anni a settembre) ha dimostrato di essere ancora un baluardo della difesa, infatti anche grazie alle sue notevoli prestazioni il PSG potrà giocarsi la finale di Champions League.

La dirigenza viola si è fatta avanti in modo molto concreto con il calciatore che andrà in scadenza di contratto proprio dopo la Champions, proponendogli un biennale da 4 milioni a stagione più bonus. Il brasiliano che a Parigi ne guadagna 12, si è detto pronto a ridursi l’ingaggio per tornare in Italia.

Però proprio nelle ultime ore è rimbalzata una voce dalla Francia, secondo la quale il PSG sarebbe pronto a prolungare il contratto al calciatore. Nelle prossime settimane si saprà tutto sul futuro dell’esperto difensore, che in questi giorni è concentrato solo sulla finale Champions.

Thuram se parte Chiesa

La Fiorentina attende di conoscere il futuro di Federico Chiesa, che potrebbe partire ma anche rinnovare il suo contratto con i viola, ma in caso di addio sarebbe già pronto il primo nome per sostituirlo. Non è infatti un mistero che al club gigliato piaccia Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.