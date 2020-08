Calciomercato Genoa – Si gioca stasera il playoff di promozione della Serie B dopo il quale Vincenzo Italiano si dovrebbe liberare dal contratto con lo Spezia per approdare al Genoa. L’allenatore autore dell’impresa della squadra bianconera – qualsiasi sia il risultato di stasera – è l’uomo individuato da Daniele Faggiano per rilanciare il Grifone in Serie A grazie alle sue idee di gioco. Servirà però anche allestire una rosa con uomini capaci di interpretare al meglio queste idee. Facciamo quindi il punto sui nomi che si sono alternati nei giorni scorsi come possibili obiettivi di mercato del Grifone.

Calciomercato Genoa – Stasera il playoff di Italiano: il punto sul mercato

Con Italiano, dallo Spezia potrebbero arrivare anche uno-due giocatori. Il primo è il difensore croato Martin Erlic, che conosce già il gioco del mister e il suo 4-3-3. Stesso discorso anche per Marchizza, sul quale c’è anche la Sampdoria, e per Giulio Maggiore, genovese di nascita. Sopratutto per quest’ultimo, però, in caso di promozione dello Spezia potrebbe essere davvero complicato strapparlo alla squadra bianconera. Per la difesa si pensa anche a Kevin Bonifazi, in uscita dalla SPAL finita in Serie B, ma nei desiderata anche di Cagliari e Parma. C’è da capire se la cifra incassata per il riscatto di Gunter da parte del Verona, circa 4 milioni, sarà reinvestita nello stesso ruolo o altrove. Per il reparto centrale del campo, dove è stato riscattato Cassata, ci sono sopratutto nomi di prospettiva: il 21enne del Perugia Dragomir, il talento svedese Gigovic e il giovane interista Agoumé.

In attacco la prima idea è per un calciatore che Faggiano ha avuto al Parma nell’ultimo semestre: Gianluca Caprari. Serve però trattare con i cugini sampdoriani e sul giocatore c’è di nuovo l’interesse del Parma nonché quello del Torino. I nomi per gli esterni sono invece tanti: dall’ipotesi prestito di Lozano a quella di acquisizione di Younes, il canale col Napoli potrebbe essere una fonte preziosa. Le alternative sono Falco e Giovinco, più complessi per motivi molto diversi tra loro. In standby la posizione di Gumus, che col 4-3-3 potrebbe trovare maggior spazio dopo la buona seconda fase di stagione all’Antalyaspor, con 5 reti in 10 presenze. Ci sono tante situazioni da sbrogliare anche tra i rientri: Lapadula ha molto mercato, Joroszynski può andare al Crotone mentre El Yamiq ha estimatori in Spagna.