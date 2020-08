Calciomercato Inter – Ufficiale Lazaro al Monchengladbach; Perisic e Nainggolan da piazzare

Il calciomercato Inter in queste ore per quanto riguardo le entrate è fermo in attesa della finale di Europa League, mentre si pensa a piazzare gli esuberi.

Ufficiale Lazaro al Monchengladbach

E’ adesso ufficiale il passaggio in prestito oneroso di Valentino Lazaro al Monchengladbach come comunicato dalla stessa Inter con una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica la cessione in prestito oneroso sino al 30 giugno 2021 di Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach”.

Le cifre dell’accordo sono state poi svelate dal club tedesco che ha reso noto di aver pagato 1,2 milioni per il prestito e il riscatto è fissato a 13,8 milioni di euro più il 15% della futura rivendita accordata ai nerazzurri.

Felicissimo Lazaro dopo la firma, che ha lanciato anche un messaggio di auguri ai nerazzurri in vista della finale di Europa League: “Non vedo l’ora di giocare in Bundesliga e Champions con questo fantastico club. A tutti i fan dell’ Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di giocare la prossima stagione in Germania. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la finale di Europa League e per la prossima stagione”.

Quale futuro per Perisic e Nainggolan?

Sono scaduti o stanno per scadere altri due prestiti, quelli di Ivan Perisic e Radja Nainggolan e l’Inter sarà impegnata a decidere il futuro di questi due calciatori.

Perisic sta facendo molto bene al Bayern Monaco ed è stato schierato fin qui sempre titolare da Flick sia contro il Barcellona, dove ha siglato anche il momentaneo 2-1, sia con il Lione, si prospetta per lui quindi una maglia da titolare anche in finale di Champions.

Il Bayern vuole tenere il calciatore e si incontrerà con la dirigenza nerazzurra dopo la finale. I bavaresi hanno già fatto sapere che non intendono pagare 20 milioni per un calciatore al di sopra dei trenta anni e quindi chiederanno all’Inter uno sconto per l’acquisto definitivo del croato. Se non si arriverà ad un accordo Perisic potrebbe anche restare alla corte di Conte o verranno prese in considerazioni nuove offerta.

L’altro capitolo riguarda Radja Nainggolan. Il belga, formalmente in prestito al Cagliari fino al 31 agosto, si è presentato al ritiro dei rossoblù, segnale della volontà di club e calciatore di proseguire insieme. C’è da trovare la quadra tra i sardi e l’Inter: se ne riparlerà dopo la finale di Europa League. Va ricordato anche l’interessa della Fiorentina per il belga.