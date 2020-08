Calciomercato Juventus – Paratici è a Londra, e questa non è una novità. Il direttore sportivo bianconero è in missione lavorativa per il club nella capitale britannica. Ma tra una chiacchiera per Raul Jimenez e un sondaggio per Jorginho, è emerso nelle scorse ore che l’obiettivo primario del dirigente è quello di piazzare alcuni esuberi. E la lista non è nemmeno cortissima.

Calciomercato Juventus – Paratici a Londra: il primo obiettivo è sfoltire la rosa

Londra è il centro del mondo, sopratutto di quello calcistico europeo. Nella city, oltre alle sedi delle tante squadre londinesi, ci sono anche gli uffici di tante agenzie di procura di calciatori. E Paratici è lì anche per ascoltare, sondare, capire se ci sono i margini di inserimento in trattative di cessione per tanti elementi della rosa bianconera. Con l’arrivo di Pirlo gli esuberi sono aumentati. Non ci sono più solo quelli della prima ora, i giocatori che erano certi di lasciare la Juve a fine anno. Se ne sono aggiunti altri che non rientrano nei piani tecnici e finanziari della società.

La capitale britannica potrebbe essere la sede ideale per la cessione di Douglas Costa, perché il Manchester United è alla ricerca di un esterno offensivo di qualità dopo la chiusura del Borussia Dortmund per Sancho. Sono sicuramente profili diversi, ma l’affare è possibile. C’è poi Bernardeschi che continua a rifiutare l’inserimento in trattative con scambi perché aspetta la Premier League, e a questo punto Paratici potrebbe provare anche a capire se ci sono davvero chances di cederlo in Inghilterra. Discorso a parte per Rugani e De Sciglio, che al momento non hanno mercato oltremanica: si vedrà.

Ma forse tra i giocatori bianconeri in uscita quelli che hanno più possibilità di trovare spazio in Premier sono i “top”: Higuain innanzitutto, e poi a ruota Khedira e sopratutto Alex Sandro. Il terzino brasiliano è nei desiderata di Guardiola e del City. Di certo è il calciatore del quale la Juve si priverebbe meno volentieri, ma di fronte ad un’offerta importante al momento sembra che nessuno della squadra bianconera sia davvero intoccabile.