Calciomercato Lazio – Doppio affare con il Fenerbahce, sulla trequarti si valuta un gradito ritorno

Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Lazio, che dovrà affrontare una prossima stagione piuttosto impegnativa visti i tanti impegni derivanti da Campionato, Coppa Italia e Champions League, competizione alla quale la Lazio parteciperà di nuovo in virtù del 4° posto conquistato.

Asse con il Fenerbahce

E’ in corso una trattativa che si avvia a grandi falcate verso le fasi finali con il club turco del Fenerbahce: la Lazio ha infatti messo da tempo gli occhi su Vedat Muriqi con il quale nel corso del tempo ha un accordo con il calciatore, e sembra averlo trovato anche con il club proprietario del cartellino che ha formalmente accettato le condizioni offerte dai biancocelesti, ossia 16 milioni più 2 di bonus con tanto di visite mediche che dovrebbero svolgersi nella Capitale a inizio della prossima settimana. Con il Fenerbahce si lavora alacremente anche per una cessione, avendo formalizzato la partenza del difensore centrale Bastos ad una cifra che si aggira intorno al 4 milioni di euro.

Un ritorno per la trequarti

Dopo aver incassato la delusione di David Silva, la Lazio non intende fermarsi e sta lavorando per portare in biancoceleste un nome di spicco che possa far dimenticare la trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo: noti i recenti contatti per James Rodriguez, Tare tiene tuttavia dialoghi attivi anche con altre piste: piace molto Rafinha, del Barcellona che ha già saggiato il campionato italiano avendo giocato alcuni mesi con l’Inter, mentre seppur leggermente diverso come caratteristiche non dispiace un altro ex nerazzurro come Xherdan Shaqiri. Il nome più suggestivo è comunque quello di Felipe Anderson, che si è messo in grande luce proprio con la maglia della Lazio, con il quale ha gioocato dal 2013 al 2018, anno in cui fu venduto al West Ham per quasi 40 milioni di euro.

Secondo i bookmakers un ritorno nella capitale è sempre più probabile, e sarebbe sicuramente un ritorno molto gradito.