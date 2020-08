Calciomercato Parma – Carli all’opera per il nuovo Parma

By

Marcello Carli è partito subito per costruire il nuovo Parma, ha già incontrato i vertici societari e due volte mister D’Aversa.

L’intesa con il mister è fondamentale, così come lo è stato con Faggiano, per costruire una rosa giusta per il nuovo progetto.

Mercoledì è iniziato il ritiro pre-campionato con qualche problemino da risolvere come la situazione del portiere Sepe che sembrerebbe gradire il trasferimento al Torino in maglia granata.

La decisione spetta al Parma, a nessuno conviene tirare troppo la corda, che lo cederebbe per avere una plusvalenza rispetto ai 5 milioni spesi per il riscatto.

Nel caso di partenza di Sepe nel mirino della società emiliana c’è Gabriel del Lecce.

Vista l’esperienza sarda di Carli e i buoni rapporti con il club rossoblu si sta pensando a portare in Emilia l’attaccante Farias, in questa stagione in prestito al Lecce, e il centrocampista Cigarini che potrebbe chiudere la sua carriera nel club che lo ha lanciato.

Infine lunedì si aspetta l’arrivo di Gervinho, di rientro dalla Costa d’Avorio, che potrebbe essere solo di passaggio in quanto il Benevento di Inzaghi continua ad insistere per il passaggio del giocatore ivoriano.