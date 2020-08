Calciomercato Roma – Fonseca resta a Roma

Ieri in un incontro tra il ceo giallorosso Fienga e Ryan Friedkin si sono definite le strategie e gli obiettivi societari riguardo la questione mercato.

L’obiettivo primario è quello di cedere i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici di mister Fonseca, in modo da recuperare delle risorse economiche e nello stesso tempo alleggerire il monte ingaggi.

Non si è parlato solo di giocatori ma anche del ruolo di direttore sportivo, si continuerà a cercare ma nel frattempo Fienga si occuperà della costruzione della squadra, ed anche dell’allenatore confermando il ruolo a Paulo Fonseca.

In chiave mercato ci sono ruoli su cui è necessario puntare.

Per il ruolo di portiere l’obiettivo è Sirigu anche se bisogna prima chiudere la cessione di Pau Lopez

Lì davanti Dzeko sta decidendo il suo destino, i giallorossi non spingono per andar via ma non faranno opposizione nel caso volesse lasciare il club romano.