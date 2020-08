Calciomercato Sampdoria – Ferrero e Osti provano ad impostare una sessione di mercato col reinvestimento delle cifre incassate dalle cessioni. Sarà quindi basilare effettuare almeno qualche uscita prima di parlare di entrate per il club blucerchiato. Una situazione che condividono molti club italiani (stanno facendo lo stesso persino la Juventus e il Napoli, ndr) ma che di fatto blocca i trasferimenti. Vediamo cosa si aspetta la Samp dal mercato.

Calciomercato Sampdoria – Prima le cessioni: ecco cosa si aspetta il club

L’idea è quella di incassare una cifra tra i 40 e i 50 milioni di Euro da poter reinvestire negli acquisti. Le cessioni dovrebbero consentire anche di limare 5-7 milioni di Euro dal monte ingaggi, valutato eccessivo in virtù del possibile calo degli introiti da biglietteria da stadio causato dall’emergenza coronavirus. I nomi sulla lista dei partenti sono gli stessi di cui si parla da diversi giorni. Innanzitutto Omar Colley, cercato da diversi club di Premier League, come Newcastle, Burnley e Southampton che non dovrebbero avere problemi ad accontentare le richieste della Samp. Poi Jeison Murillo, per il quale è ancora valida l’opzione di riscatto da parte del Celta Vigo; il giocatore ha altri club di Liga interessati a lui.

Il riscatto di Verre da parte dell’Hellas Verona dovrebbe portare 3 o 4 milioni di Euro sicuri nelle casse. C’è poi la grana Linetty: il giocatore è destinato a partire perché la Doria non può permettersi il rinnovo a 1.8 milioni di Euro, ma il Torino sta per mollare il colpo: la Samp vuole 12 milioni e Cairo non intende spenderli. Infine Gianluca Caprari: l’attaccante ha mercato ma è opinione diffusa che la richiesta di 10 milioni di Euro sia eccessiva per il suo cartellino. Un sospetto che nella piazza blucerchiata si sta allargando anche agli altri giocatori: come sarà possibile cederli se Ferrero li ipervaluta?