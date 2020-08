Calciomercato Torino – Biglia sempre più vicino – Piace Barak – Due calciatori positivi al Covid

Calciomercato Torino che in queste ore si stringe intorno al nome di Lucas Biglia, il quale si avvicina sempre più alla maglia granata, ma oggi in casa Toro si è dovuto fare i conti anche con il Covid, perchè due calciatori sono risultati positivi al tampone.

Biglia sempre più vicino: i dettagli dell’accordo

Lucas Biglia si avvicina sempre più ad essere il nuovo regista del Torino. La società e il calciatore sembra che ormai hanno trovato l’accordo sulla durata del contratto e sull’ingaggio: contratto annuale a 2 milioni di euro con opzione sulla stagione successiva. Non è escluso che nelle prossime ore ci sia anche l’annuncio ufficiale.

Torreira quasi irraggiungibile, piace Barak

Il Torino ha capito che è quasi impossibile raggiungere Lucas Torreira e quindi ha virato le sue attenzioni su un altro centrocampista, Antonio Barak, rientrato all’Udinese dopo il prestito al Lecce. Nonostante la retrocessione dei salentini, Barak è stato tra i migliori della stagione e i granata stanno cercando di regalarlo a Giampaolo, che proprio ieri nella conferenza di presentazione è stato molto chiaro sulla questione mercato, ha bisogno di calciatori funzionali al suo gioco.

Il Covid colpisce: due calciatori positivi

Non è calciomercato ma è comunque una notizia molto importante che oggi ha scosso il Torino, si tratta del Covid, che ha colpito due calciatori granata la cui identità per ora resta coperta dalla privacy. Questo il comunicato del club: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra”.