Calciomercato Udinese – Una cessione ed un acquisto, Opoku verso il ritorno in Francia

Alcuni tra i “pezzi pregiati” dell’Udinese hanno annunciato che lasceranno Udine dopo diverse stagioni su ottimi livelli: Fofana è già approdato al Lens, De Paul ha già annunciato da tempo di voler provare una nuova esperienza ed è quindi necessario rinforzare la rosa, sempre secondo i dettami della dirigenza.

Rinforzi in difesa e cessione a centrocampo

Ritorna in auge il nome di Dorukhan Tokoz, difensore turco che da pochi giorni avrebbe rescisso il contratto che lo legava al Beşiktaş, ed ecco che le quotazioni di un acquisto a parametro 0 del calciatore che da circa un anno è in orbita Udinese risalgono.

In vista della prossima stagione si pensa anche ad una cessione per poter monetizzare: tra i principali candidati a lasciare Udine a titolo definitivo risulta essere Antonín Barák, acquistato dallo Slavia Praga nel 2017 e ceduto in prestito al Lecce negli ultimi 6 mesi del campionato: come rilevato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su di lui c’è il forte interesse del Torino, tanto da mettere in piedi una trattativa che ha buone possibilità di arrivare ad una conclusione.

Cessione per Opoku

Prestato all’Amiens, il difensore Nicholas Opoku è recentemente ritornato alla base, ma difficilmente disputerà la prossima stagione con la maglia dei friulani. Lo stesso Amiens ha provato ad acquistarlo a titolo definitivo ma non è stato trovato un accordo sullo stipendio del calciatore che con tutta probabilità resterà in Francia, con il Metz che in vista della prossima stagione lo ha messo nel mirino ed è seriamente intenzionato ad averlo tra le proprie fila.