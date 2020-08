Carlos Corona compie 18 anni | Festeggiamenti e l’amore dei genitori

Carlos Corona, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha da poco raggiunto la maggiore età. Dopo il rapporto tormentato dei genitori, l’essenza del padre e l’allontanamento della madre per un po’ di anni, finalmente ritrovano un po’ di spensieratezza.

Così i diciott’anni vengono festeggiati due volte in due modalità diverse, uno in famiglia e uno in un locale a Torino con gli amici. Il padre però non è stato presente a causa della situazione in cui si trova, infatti ora che è uscito dal carcere, si trova ai servizi domiciliari.

Carlos Corona compie 18 anni

L’otto Agosto viene festeggiato un traguardo che segna l’apertura verso il mondo degli adulti, e grazie a questo, la famiglia sembra ritrovarsi tutti insieme nella stessa casa. Si trovano a casa del padre e sono presenti anche la nonna paterna Gabriella, che ha sempre sostenuto il nipote e quando si ritrovò sola decise di appoggiare l’ex nuora, e Nina.

La festa nel locale a Torino vede presente molte persone famose, ma non il padre che non ha avuto il permesso per poter andare. Racconta così Carlos, nel settimanale Novella 2000, di aver visto lo stesso il padre:” Non ha avuto il permesso di venire alla mia festa, ma non importa. Abbiamo fatto una diretta con un mega schermo che proiettava la sua immagine”.

Una festa tra l’amore dei genitori

Carlos è un ragazzo davvero speciale, nonostante i precedenti del padre e il rapporto tormentato negli anni da parte dei genitori ne parla così:” però mi sento amato e l’amore vale più di tutto”. Perché dopotutto l’amore verso il figlio non è mai mancato, e si reputa fortunato a confronto con i tanti ragazzi che non hanno mai avuto un rapporto con i propri genitori.

Continua:” col papà e la mamma, come sai il li rivedrei volentieri insieme me alla fine sono fatti per essere uniti, anche se uniti con me di mezzo. Il nostro affetto, la nostra volontà di volerci bene, sempre e comunque, lo rimarranno sempre”. Parole vere da parte di Carlos Corona, un figlio che unisce due persone che si sono amate e odiate, per il dono più grande che hanno. Un amore, che per quanto difficile sia stato, ha messo al mondo e cresciuto un figlio grato di quello che ha.