F1 Passion – Miglioramenti significativi per Alex Zanardi

Alex Zanardi “ha risposto con miglioramenti clinici significativi” dopo “un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio” al San Raffaele e “per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”. Lo rende noto lo stesso ospedale di Milano, con un aggiornamento sulle condizioni del campione paralimpico, sempre ricoverato in Terapia intensiva, a due mesi dal drammatico incidente del 19 giugno in handbike vicino Siena.

Qualche motivo di ottimismo in più per Alex Zanardi nella sua lunga degenza dopo il grave incidente in handbike è arrivata dopo la pubblicazione di un bollettino del San Raffaele di Milano: l’olimpionico avrebbe risposto in modo positivo alle cure a cui è sottoposto.

“Non si molla. Zanardi è così. Mentre pedala con quelle braccia da campione o guida usando solo le mani oppure se è in ospedale a lottare per la vita. Sa sorprendere e stupire anche steso su un letto, tra tubi e bende. Lo fece a Berlino nel 2001, un litro di sangue in corpo e sette arresti cardiaci. Lo sta facendo a Milano ora, con le notizie di speranza che giungono dal San Raffaele. Ammirazione e rispetto. La bellezza e la forza di Alex è l’amore che lo circonda. Il sorriso che ti conquista. Non si allena per vincere, vince perché si allena. Sembra banale, invece è il segno dei campioni. Un fenomeno anche in quella sua ironia che riesce a sdrammatizzare. Superman, no: quello che riesce a fare nasce da fatica, sudore, allenamenti, impegno, dedizione. Non c’è niente che va oltre l’umano, non ci sono regali della natura o di chissà chi. Alex è diventato Zanardi per quei giorni passati in officina e in pista o sulla strada, ad allenarsi e a mettere a punto auto e handbike senza soluzione di continuità. L’esempio che dà a coloro che sono in difficoltà, non solo alle persone con disabilità, è straordinario, perfetto testimoniai del movimento paralimpico, simbolo di resilienza. Handbike non è più una parola sconosciuta“.

Claudio Arrigoni, La Gazzetta dello Sport

“Al San Raffaele, Zanardi era stato subito sottoposto a una raffica di accertamenti clinici e in poco più di ventiquattr’ore era tornato sotto i ferri per un delicato intervento, condotto dal primario di Neurochirurgia Pietro Mortini, che è servito a risolvere «alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo» riportato nell’incidente due mesi fa. L’ospedale ne aveva dato notizia solo dopo quarantotto ore, quando i primi esami avevano confermato il buon esito della procedura e Zanardi era passato dalla condizione di «instabile» a quella di «stabile», pur rimanendo un paziente critico. Nei suoi confronti i medici del San Raffaele procedono con enorme cautela, e i familiari di Zanardi, il figlio Niccolò e la moglie Daniela che in questi due mesi raramente ha lasciato il suo capezzale, lo proteggono col massimo riserbo. A oltre tre settimane dall’operazione, questo silenzio è stato interrotto ieri per far sapere a migliaia di persone che condividono l’ansia per il campione che Alex Zanardi sta un po’ meglio, e che ora è sottoposto a cure un po’ meno intensive. A quanto trapela da chi è informato sulle condizioni del pilota, i parametri sballati che un mese fa l’avevano costretto a ripartire dalla terapia intensiva – dovuti a un’infezione batterica post-traumatica, ma anche a quelle «complicanze tardive» che hanno reso necessaria la quarta operazione alla testa in trentasei giorni – sono tornati a posto“.

Giulia Bonezzi, Il Resto del Carlino

“Due parole importantissime («miglioramenti» e significativi») in un bollettino sanitario che ne contiene venti in tutto ed evita accuratamente di alimentare false speranze. A due mesi esatti dal terribile incidente di Pienza, per la prima volta i medici che hanno in cura Alex Zanardi lanciano un messaggio decisamente positivo sui progressi del fuoriclasse emiliano. «Il paziente — riporta il comunicato sanitario rilasciato ieri mattina dal San Raffaele di Milano — ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta». Dalla struttura milanese trapelano notizie di un paziente che respira in autonomia, non è più colpito dalle infezioni che si ripetevano nel primo periodo del ricovero e che soprattutto non sarebbe in pericolo di vita. Di Zanardi, che non ha mai ripreso conoscenza, non è però ancora stato possibile verificare le condizioni neurologiche. «Le cure semi intensive — spiega Rita Formisano, primario di Neuroriabilitazione presso la Fondazione Santa Lucia di Roma — iniziano quando il paziente non ha più bisogno di ventilazione meccanica per respirare ma bisogna comunque continuare il monitoraggio delle funzioni vitali perché potrebbe essere di nuovo necessario riprendere a sostenere lo stesso respiro, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Ci sono neuro-riabilitazioni di alta specialità che, attraverso un’équipe multidisciplinare, sono in grado di guidare il recupero della respirazione e della deglutizione per tornare all’alimentazione per bocca. Contemporaneamente, c’è la riabilitazione dopo il recupero della coscienza per guidare la ripresa del contatto con l’ambiente esterno attraverso una riabilitazione non solo motoria ma anche neuropsicologica. È un percorso inevitabilmente lungo: parliamo di mesi non certo di settimane».”

Marco Bonarrigo e Silvia Turin, Corriere della Sera