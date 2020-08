F1 Passion – Portimao pronta ad aprire ai tifosi

Gli organizzatori del Gran Premio di Sochi, si sono attivati per la vendita di circa 30.000 biglietti per la gara in programma settembre. Anche Portimao ha annunciato di voler ospitare gli appassionati per il Gran Premio previsto per ottobre.

“Quando ci siamo resi conto che la Cina sarebbe stata cancellata, abbiamo visto un’opportunità e abbiamo contattato Liberty Media”, ha dichiarato Paulo Pinheiro, CEO dell’autodromo dell’Algarve, a Speed Week.

“Volevamo dimostrare che siamo disponibili perché la situazione con il covid-19 in Portogallo è diversa dal resto d’Europa”.

Pinheiro si è detto fiducioso che la situazione in Portogallo resterà stabile in modo da poter ospitare i tifosi:

“Non saranno ammessi spettatori agli eventi sportivi in ​​Portogallo fino al 30 settembre, però abbiamo fatto un’eccezione per la Superbike. C’erano 250 fans, abbiamo fatto una simulazione per vedere come funziona tutto: come si dispongono le persone si mettono a sedere, i servizi e altre cose. Il paddock è stato rigorosamente delimitato”.

Tuttavia, ha ammesso che il governo portoghese potrebbe alla fine cambiare idea e vietare il ritorno degli spettatori dopo il 30 settembre:

“Allora procederemo senza spettatori. Questo è stato preso in considerazione nel contratto, che è giusto e dignitoso. Non possiamo permetterci di correre rischi al riguardo”.