Kamil Glik – Ruolo, Carriera, Statistiche

Kamil Glik è ritornato di recente in Italia, essendo stato acquistato dal Benevento dopo aver disputato le ultime 4 stagioni con la maglia del Monaco. Il centrale difensivo polacco è stato per anni tra i difensori stranieri più continui del campionato italiano, sopratutto durante la sua militanza con la maglia del Torino.

Kamil Glik: Ruolo

Glik è il classico difensore centrale di fisico possente, che ha nel colpo di testa tra le sue armi migliori, sia in fase difensiva sia in quella offensiva, permettendogli di segnare diverse marcature anche importanti nel corso della sua carriera.

Kamil Glik: Carriera

Dopo aver militato nelle formazioni giovanili di diverse formazioni poco conosciute della Polonia, Glik viene acquistato dal Real Madrid nel 2006, dove milita per due stagioni nella formazione C (ora soppressa), dove resta per due anni, finchè ritorna in Polonia accasandosi al Piast per altre due stagioni, quando passa al Palermo dove curiosamente non giocherà mai in Serie A con la maglia rosanero: le sue uniche 4 presenze infatti sono quelle nella fase playoff e nella fase a gironi di Europa League.

Con l’ausilio di una speciale deroga, il 28 dicembre inizia ad allenarsi con il Bari, dove passa in prestito fino a fine stagione, sempre in Serie A dove registra 16 presenze, mentre l’estate successiva viene acquistato dal Torino per 300mila euro, all’epoca in Serie B e dove resterà per 5 anni, vestendo spesso la fascia di capitano e incarnando alla perfezione l’archetipo del temperamento granata.

Nel 2016 passa ai francesi del Monaco, e da subito conquista la Ligue 1 con i monegaschi, facendosi notare sia per l’ottima intesa con il resto della squadra, sia come autore di goal pesanti; lascia la Francia dopo 4 stagioni.

Kamil Glik: Statistiche

171 presenze con la maglia del Torino, e altre 166 con la maglia del Monaco lo rendono un difensore molto presente e apprezzato anche dai tifosi. Il centrale polacco vanta anche 73 presenze e 5 reti con la propria nazionale dal suo esordio, nel 2010.