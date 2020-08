Matthijs De Ligt – Ruolo, Carriera, Statistiche

Matthijs De Ligt è stato uno dei perni difensivi della Juventus nella stagione 2019/20, anche per il grave infortunio di Chiellini che ha tenuto fuori il capitano bianconero per tutta la stagione. Arrivato con il clamore di un’operazione di mercato costosissima, ha impiegato del tempo per ambientarsi, sopratutto nell’utilizzo delle braccia e delle mani in situazioni di gioco a rischio rigore. Tornerà a disposizione della Juventus – e dei fantallenatori – nel mese di novembre, in seguito all’operazione alla spalla resasi necessaria per risolvere definitivamente un problema emerso nel corso della stagione.

Matthijs De Ligt: Ruolo

Matthijs De Ligt è un difensore centrale moderno. Completo sia nell’aspetto tecnico che in quello tattico, abbina ad una capacità di impostazione che ha pochi eguali nel suo ruolo una fisicità importante. Non rapidissimo, ha però grandi doti d’anticipo, in marcatura e nel gioco aereo. Il suo talento è emerso nell’Ajax, dove il gioco del tecnico Ten Haag ne ha esaltato le qualità di calciatore a tutto campo, in una stagione che lo vide protagonista di molte reti e dell’arrivo in semifinale di Champions della squadra olandese.

Matthijs De Ligt: Carriera

A soli 21 anni, compiuti per altro pochi giorni fa, De Ligt è già uno dei difensori europei con maggiore esperienza internazionale, nonché uno dei calciatori più pagati di sempre. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, ha esordito in prima squadra nel 2016, bruciando rapidamente le tappe necessarie alla sua affermazione. Alla prima stagione da professionista, infatti, arriva a giocare da titolare la finale di Europa League persa contro il Manchester United, diventando il più giovane calciatore ad essere sceso in campo in una finale di una competizione europea all’età di 17 anni e 285 giorni. Nella stagione 2017/18 assesta il proprio rendimento, per poi “esplodere” nel 2018/19, in cui l’Ajax vince campionato, coppa d’Olanda e arriva in semifinale di Champions battendo Real Madrid e Juventus, segnando per altro anche a Torino, e vincendo il titolo di giocatore olandese dell’anno. Nell’estate successiva, la scorsa, viene acquistato dalla Juventus per la cifra record di 75 milioni di Euro e con uno stipendio da 12 milioni.

Il suo esordio forse prematuro con la maglia dell’Olanda porta all’esonero del selezionatore Blind, ma De Ligt è ormai da due anni titolare fisso degli oranje insieme a Van Dijk.

Matthijs De Ligt: Statistiche

Matthijs De Ligt ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Juventus 29 presenze e 4 reti in campionato, venendo schierato altre 10 volte tra Coppa Italia e Champions League. Ha una media voto di 6.04 e fantavoto di 6.28. Ha raccolto cinque ammonizioni nel corso dell’intero campionato: poche per un difensore. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è D, mentre nella modalità Mantra è DC puro. Come detto, non sarà disponibile per i prossimi tre mesi in seguito all’operazione alla spalla cui si è sottoposto pochi giorni fa.