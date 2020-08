Milan News – Calciomercato: il primo obiettivo del Milan per la difesa non sarà facile da raggiungere. Da Firenze rimbalza la notizia che la dirigenza della Fiorentina non è intenzionata ad accettare contropartite tecniche né a fare sconti sulla valutazione molto alta del cartellino del giocatore. L’agente Ramadani sta provando a mediare tra le parti, ma la situazione di stallo potrebbe durare ancora a lungo.

Milan News – Calciomercato: la Fiorentina trattiene Milenkovic, ecco le condizioni

Commisso e Pradé non vogliono cedere Milenkovic. Nemmeno se in viola dovesse arrivare Thiago Silva, che sembra vicino ad accettare la proposta di 4 milioni di Euro l’anno avanzata dai viola. Il difensore serbo è considerato prioritario nella costruzione della squadra che vorrà puntare a scalare di nuovo posizioni in classifica nella prossima stagione. E il Milan potrebbe dover cambiare obiettivo. La valutazione del giocatore è di 40-45 milioni di Euro e l’agente sta provando a convincere la dirigenza rossonera ad avanzare un’offerta importante per portare il calciatore in rossonero. Ma a queste cifre, l’affare non si farà.

Il Milan ha anche altre priorità e, se è pur vero che serve un difensore centrale, dall’altra parte non può spendere gran parte del budget del mercato per un solo calciatore. La base della trattativa dal lato rossonero era l’inserimento di Paquetà o, al limite, di un’altra contropartita tecnica tra i calciatori che si considerano in esubero. Il brasiliano però è l’unico che ha una valutazione che può limare quella di Milenkovic al punto da poter poi affiancare il contante necessario ad arrivare alle cifre richieste da Commisso. La Fiorentina non mollerà il colpo, visto quanto sta accadendo anche con Chiesa, e forse il Milan dovrà pensare ad altri profili per completare il reparto difensivo.