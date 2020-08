Morten Thorsby – Ruolo, Carriera, Statistiche

Morten Thorsby è arrivato alla Sampdoria nella scorsa estate. Norvegese e reduce da un’esperienza in Olanda, ha avuto necessità di un primo periodo di ambientamento nel calcio italiano, sia per ciò che concerne la lingua che per le richieste dei tecnici che lo hanno allenato in blucerchiato, Di Francesco e Ranieri. Una volta dopo aver esordito, contro la SPAL, ha guadagnato sempre più spazio e fiducia, dimostrandosi un calciatore duttile e preciso.

Morten Thorsby: Ruolo

Morten Thorsby è un centrocampista centrale di piede destro e di grande corsa. Fa valere la sua atleticità sia in difesa che in attacco, andando sempre alla ricerca dell’ingresso in area. Buon colpitore di testa. Ha dimostrato nell’arco dello scorso campionato di poter giocare sia da interno che da esterno di centrocampo, sempre sul lato destro dello schieramento blucerchiato. In casi limite ha giocato anche da terzino senza risentirne troppo nel rendimento. La sua conferma alla Doria sembra non essere in dubbio.

Morten Thorsby: Carriera

Cresciuto nei settori giovanili del Lyn e dello Stabaek, formazioni norvegesi, debutta nella prima squadra di quest’ultima nel 2013-14, in una stagione in cui lo Stabaek conquista la promozione nella Serie A norvegese. Già al termine di quella stagione viene acquistato dall’Heerenven, formazione tedesca di Eredivisie, con la quale Thorsby gioca cinque stagioni, raccogliendo 130 presenze e 13 reti quasi tutte realizzate in campionato.

La Sampdoria lo preleva a parametro zero al termine del suo contratto con la formazione olandese, facendogli firmare l’accordo già nel gennaio 2019. Il resto è storia recente, dello scorso campionato.

Morten Thorsby: Statistiche

Morten Thorsby ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria 24 presenze e 1 rete in campionato, segnata nella sconfitta esterna contro l’Inter per 2-1. Ha anche servito 1 assist in movimento. Ha una media voto di 5.78 e una media fantavoto di 5.7. Ha raccolto ben sette ammonizioni nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, mentre nella modalità Mantra è C puro.