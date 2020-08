Oroscopo di oggi, giovedì 20 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2020. La prima metà della settimana è scivolata via e siamo già a giovedì! Come sarà l’umore dei segni zodiacali? Un po’ di agitazione turba l’animo dei Gemelli e dei Pesci: meglio rimandare gli impegni importanti a un momento successivo! Il Toro, invece, recupera il terreno perso, la Vergine vola alto! Come sarà la tua giornata? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2020: segni di fuoco

Come racconta l’oroscopo di oggi l‘Ariete ha una buona giornata, ma deve tenersi alla larga dalle discussioni! Il Leone dovrebbe decidersi a lasciare andare le difese in amore e buttarsi, una volta per tutte, mentre il Sagittario ha bisogno di riposare un po’ di più.

Oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro comincia a risalire la china come si deve, mentre la Vergine vola sempre alto. Il Capricorno sta vivendo un momento di transizione: per ogni porta che si chiuderà, si spalancherà un portone!

Oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli hanno una giornata piuttosto nervosa e confusa, proprio come la Bilancia. Al contrario l’Acquario può recuperare un po’ di energia e dedicarsi alle relazioni sociali.

Oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2020: segni di acqua

In base all’oroscopo di oggi il Cancro dovrebbe sfruttare Venere nel segno e buttarsi in amore! Lo Scorpione ha sempre più voglia di mettersi in gioco in nuovi progetti, mentre i Pesci sono un po’ inquieti.