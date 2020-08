Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 20 al 26 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Eccoci, puntuali come ogni giovedì, per raccontare l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 20 al 26 agosto 2020. Quali validi suggerimenti riserverà il noto astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come racconta l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti fare attenzione alle esagerazioni. È giusto non accontentarsi, cercare di ottenere sempre di più e spostare, ogni volta, l’asticella un po’ più in là, ma non dovresti strafare!

Toro

Dovresti sfruttare i prossimi quindici mesi per dedicarti a un progetto grande, qualcosa di veramente ambizioso da realizzare. Dovresti cominciare a pensarci già da adesso e poi metterti all’opera con determinazione!

Gemelli

La prossima settimana dovresti cominciare a lavorare sull’amore che provi nei confronti degli animali. Prova a rafforzare la’more pratico e la compassione che senti verso di loro: ti aiuterà a trattare con più rispetto anche il tuo corpo.

Cancro

La settimana prossima avrai modo di assorbire tante esperienze, di assimilare moltissime informazioni a un ritmo davvero veloce. Sarà una sorta di full immersion in cui potrai immagazzinare tantissimo in poco tempo.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana prossima potrai escogitare un piano preciso e dettagliato, per ottenere successo, sfidando l’impossibile. Raccogli tutto il tuo coraggio, affronta la sfida e sii pratico e astuto per uscire vincente.

Vergine

Il suggerimento del popolare astrologo statunitense è di farti trovare aperto e ricettivo alla gioia. Metti da parte le tue riserve, il timore di non poter essere felice, il bisogno di avete tutto sotto controllo e lasciati sorprendere!

Bilancia

Nei giorni che verranno dovresti impegnarti a chiarire le situazioni ambigue e intricate, a semplificare le questioni contorte, a portare pace e tranquillità nei rapporti o nei contesti pieni di agitazione.

Scorpione

La prossima settimana fai una lista di tutti i tuoi desideri, dai più banali a quelli più ambiziosi. Dopodiché rileggila e cancella quelli poco importanti, quelli che non ti renderanno la persona che desideri diventare. Al loro posto scrivine di altri, di più evolutivi.

Sagittario

In base all’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti concederti una pausa dalla solita routine quotidiana. Regalati dei momenti di svago e gioco, qualcosa che ti alleggerisca dal fardello che porti in questo momento.

Capricorno

Si prospettano delle giornate ricche di sorprese, sensazioni fantastiche, pensieri sorprendenti e picchi di gioia. Te li potrai godere in pieno se resterai lucido e presente. Al bando sostanze e tranquillanti di ogni tipo!

Acquario

La prossima settimana, se ti impegnerai e se troverai la forza di farlo, riuscirai a costruire un nuovo paradiso nel tuo personale inferno e sulla base di ciò che hai imparato nel tuo personale inferno.

Pesci

Dovresti cominciare a concentrarti maggiormente su ciò che fai e meno sul muoverti rispettando le regole. Prova a prestare più attenzione su te, su quello che fai, mettendoci passione e meno timore di infrangere qualche legge.