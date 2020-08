Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 21 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 21 agosto 2020. Siamo arrivati a venerdì! Il fine settimana è sempre più vicino, ma intanto scopriamo come sarà la giornata dei primi 4 segni zodiacali. L’Ariete potrebbe diventare polemico, il Toro sarà piuttosto agitato. I Gemelli ritorneranno forti e attivi, mentre il Cancro avrà qualche piccolo risentimento. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 21 agosto 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà bene, ma già dal pomeriggio diventerai un po’ polemico. È vero che Marte, il tuo pianeta protettore, è nel tuo segno, da dove ti sprona alla lotta, ma non dovresti esagerare! Nei prossimi giorni potrebbe ricomparire qualche fantasma del passato. Dovrai fare molta attenzione alle questioni di carattere legale e burocratico. Anche in amore servirà molta cautela.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 21 agosto 2020: Toro

Domani non dovresti strafare. Ti aspetta un fine settimana piuttosto agitato, sembrerà che tu sia sul sentiero di guerra, soprattutto domenica! Per quel che riguarda i rapporti sociali il periodo è molto promettente, ma tu sei focalizzato su quella chiamata di lavoro che non arriva ancora. Vedrai che arriverà entro novembre.

Oroscopo domani venerdì 21 agosto 2020: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina ci sarà un po’ di confusione, ma dal pomeriggio in poi ritornerai forte e attivo. In questi giorni ha molta voglia di amare, ma certi rapporti sentimentali con l’Ariete, Cancro e Capricorno si sono rovinati nel tempo e sarà quasi impossibile recuperare, perché anche tu sei profondamente cambiato.

Oroscopo domani venerdì 21 agosto 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani partirà bene, ma nel pomeriggio potrebbe riaffiorare del risentimento. E questo varrà soprattutto per gli innamorati! Sarà probabile che entro sabato sentirai il bisogno di fare presente a qualcuno, a un tuo affetto, che sta sbagliando qualcosa. In famiglia ci vorrà molta prudenza.