Pamela Barretta non vuole tornare a Uomini e Donne: “Ho incontrato solo bluff…”

Pamela Barretta ha ricevuto tantissime delusioni amorose negli ultimi anni e durante l’intervista a Nuovo Tv ha deciso di spiegare quanto Uomini e Donne in parte, l’abbia delusa. La ex dama del parterre femminile del talk show più volte nel corso degli anni è uscita dallo studio con diversi uomini che, si sono rivelati sbagliati ma soprattutto poco sinceri nei suoi confronti.

Negli ultimi mesi, l’amore nato con Enzo Capo ha portato la dama a scoprire lati di lui che non immaginava, arrivando a capire che, lo stesso ex cavaliere non era l’uomo giusto per lei. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Pamela si lascia andare e racconta quello che le sta succedendo all’interno della sua vita. Quali sono state le sue parole?

Pamela Barretta non tornerà a Uomini e Donne

Una scelta molto riflessiva quella di Pamela che sembra rifiutare il ritorno all’interno di Uomini e Donne. La ex dama infatti, confessa di aver sofferto tantissimo nello studio di Maria De Filippi a causa dei tantissimi uomini poco sinceri, incontrati nel parterre maschile. Barretta sta affrontando la sua estate da single insieme ad amici e famigliari, mettendo da parte l’amore che, fino ad ora l’ha sempre delusa.

Durante l’intervista al settimanale Nuovo Tv, Pamela spiega di non sentirsi pronta a intraprendere un nuovo rapporto d’amore: “Credo che la mia paura più grande sia quella di incappare in un’altra delusione. Cerco un uomo semplice, dolce e romantico come me, ma soprattutto serio. Voglio un compagno maturo; i pagliacci non servono!”.

Durante questi mesi estivi, Pamela più volte si è mostrata all’interno delle sue storie Instagram insieme alla sua amica Cristina Incorvaia ma anche insieme a un altro ex cavaliere, Giovanni Villa. Tra i due i tantissimi fa speravano in un amore estivo che però, non è mai arrivato, Pamela ha così affermato: “Io e Giovanni ci sentiamo tutti i giorni e lo sento con piacere. È una bella persona, un uomo serio e con la testa sulle spalle. Un uomo difficile da trovare”. Ora che la ex dama è tornata nuovamente single, tantissimi suoi fan sperano in un suo ritorno all’interno di Uomini e Donne ma sembra una speranza che non troverà risposta positiva.

Ex dama non crede più al programma

Pamela Barretta sembra non essere pronta a tornare all’interno di Uomini e Donne e la motivazione è palese. Secondo il suo punto vista infatti, la ex dama non è più convinta di poter riuscire a trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi spiegando di non volerci più tornare, almeno per il momento.

La ex dama di Uomini e Donne delude così i suoi fan spiegando: “Riguardo a un mio eventuale ritorno nel programma, sono piuttosto scettica; sono reduce da ben due bluff, quindi al momento risponderei di no!”.