Qual è il rapporto dei 12 segni con la tecnologia

La tecnologia è entrata nella vita di tutti, migliorandone alcuni aspetti e peggiorandone altri. Una tendenza ormai inevitabile: non si spedisce più una lettera, ma si manda una mail; il bimby ha rivoluzionato il mondo della cucina; l’automobile ha un computer di bordo e le marce automatiche hanno semplificato l’esistenza anche a chi non ama guidare; la prenotazione si fa online e per organizzare un viaggio si può procedere da casa propria. Ma non tutti hanno un rapporto semplice con la tecnologia: vediamo cosa dice l’oroscopo sui 12 segni.

1)Ariete

Non ci va molto d’accordo e in alcuni momenti volentieri lancerebbe sul pavimento smartphone, tablet e affini. Essendo un segno che non ama i fronzoli e che va dritto all’essenziale, non sopporta di dover affrontare un quiz online per poter inviare una candidatura. Preferirebbe telefonare. Stesso discorso per lo smartphone: meglio, molto meglio litigare dal vivo che su whatsapp.

2)Toro

Va bene tutto ciò che può farlo vivere meglio e con maggior comfort, anche se ci mette un po’ ad imparare. La sua tenacia lo aiuta. Così un architetto 4.0 non ha problemi a usare i software moderni disponibili sul mercato, ma rimpiange i tempi in cui si preparava un progetto manualmente. Compra un suv con computer di bordo, ma ricorda con nostalgia quando, appena patentato, guidò la Citroen “due cavalli” del babbo.

3)Gemelli

La tecnologia è la sua migliore amica. Nelle sue mani c’è sempre l’ultimo modello do smartphone, che si diverte a reimpostare di continuo in base alle proprie esigenze. Spesso la materia è anche oggetto di suoi precisi percorsi formativi e scolastici.

4)Cancro

Tradizionalista e un po’ imbranato, detesta la tecnologia, ma è comunque costretto a usarla per ragioni lavorative, cosa in cui riesce anche abbastanza bene. Soprattutto ama i programmi per la grafica e la lavorazione delle immagini, ma non c’è nulla che appaghi maggiormente il suo spirito del vedere un artista all’opera dotato solo di cavalletto, pennello e ispirazione.

5)Leone

Usa la tecnologia quanto basta per mettersi in mostra. La sua natura egocentrica e un po’ selvaggia ha sempre bisogno di mettersi in evidenza in qualsiasi contesto, pertanto, per esempio, lo smartphone è perfetto per i selfie oppure per organizzare al meglio il suo lavoro. Poiché detesta perdere tempo, userà gli strumenti a disposizione per condividere con tutti le linee guida di un progetto o il calendario degli appuntamenti per la prossima stagione di softball.

6)Vergine

Il segno della vergine è estremamente curioso, pertanto la tecnologia lo affascina e lo disturba allo stesso tempo. Non sopporta l’idea, ad esempio, che la buona musica debba essere prodotta al pc, preferendo occuparsene di persona. In ultima analisi, la tecnologia gli offre lo stimolo giusto per tirare fuori il suo talento e spingerlo a misurarsi con i suoi limiti.

7)Bilancia

Per il segno della bilancia, la tecnologia è un vezzo da esibire, oltre ad essere un valido strumento di lavoro. La cover del suo cellulare, così come lo sfondo del suo pc saranno sempre personalizzati, a sua immagine, verrebbe da dire. Non di rado, ad esempio, la donna del segno sceglierà una custodia glitterata o in raso per il suo smartphone, proprio per sottolineare che anche un oggetto così freddo può essere irresistibilmente glamour.

8)Scorpione

Usa la tecnologia per lavoro, cosa in cui è abilissimo, ma, soprattutto, nell’ambito delle sue amicizie. Ad esempio i social sono uno strumento per tenere d’occhio i movimenti di amici e avversari, scoprendo, ad esempio, che tizio potrebbe avere una nuova fiamma e che caio non era dove aveva detto di essere l’altra sera. Inoltre sono un mezzo per promuovere la sua immagine: esibisce, nei suoi selfie, il nuovo taglio di capelli e gli occhiali griffati all’ultima moda.

9)Sagittario

Non la ama ma la usa per lavoro e in maniera molto efficiente. Viaggiando molto e lavorando, spesso, in campo visual, usa i social per fare promozione delle sue attività, dei suoi siti, delle sue passioni. Riesce ad essere molto attivo, ad esempio, come imprenditore digitale, per cui la tecnologia rappresenta il suo braccio operativo. Ma poi ha bisogno di spegnere il pc e riconnettersi con luoghi e persone.

10)Capricorno

Segno tradizionalista per eccellenza, preferisce i rapporti personali a quelli mediati dalla tecnologia. È costretto a usarla per lavoro, ma preferisce poi, una volta tornato a casa, spegnere tutto e concentrarsi sulle persone. Non sopporta chi usa il cellulare a tavola, né chi si affida troppo ai social.

11)Acquario

Non fa alcuna fatica a usarla, in questo avendo un notevole spirito pragmatico. Se le circostanze lo richiedono – è il suo ragionamento – la si usa. Non tollera chi, avendo, magari, un’impostazione un po’ all’antica, non riesce ad apprenderne l’uso corretto. Ma è perplesso anche davanti a chi necessariamente deve farne sfoggio per scopi puramente estetici.

12)Pesci

Non la ama e fa fatica ad usarla. Lo si sorprende spesso con un manuale tra le mani nella speranza, spesso vana, di far partire una nuova lavatrice o un nuovo strumento per produrre acqua gassata. Rimpiange il passato e l’uso essenziale che si faceva degli oggetti. Il telefono? Un tempo serviva solo per telefonare. Ecco, il nativo del segno guarda con malinconia a quei tempi.