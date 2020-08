Quali sono i segni con un’intelligenza più vivace

Non esistono persone intelligenti e persone che non lo sono. Esistono persone più vivaci dal punto di vista dell’intelletto ma meno empatiche, ad esempio, oppure persone più lente nell’apprendere un determinato concetto o nell’ammortizzare un evento ma più capaci di costruire pubbliche relazioni. Insomma, ognuno ha le sue qualità e le sue mancanze: l’imperfezione è un elemento che caratterizza tutti e che costituisce, talvolta, proprio la caratteristica che maggiormente affascina. Vediamo ora quali sono i segni più noti per la loro fluidità mentale.

1)Acquario

Segno dotato di un grande intelletto, tanto da rasentare la genialità. I giochi mentali lo affascinano, le provocazioni lo attraggono irrimediabilmente, le amicizie e i legami più forti nascono proprio con persone con cui esiste un’attrazione cerebrale, prima che fisica. Proprio per questo non sopporta gli individui lenti, che fanno fatica ad apprendere un concetto o a elaborare una teoria. Al suo straordinario fiuto non corrisponde, infatti, un’eguale predisposizione a essere tollerante con chi manifesta un talento meno sviluppato del suo.

2)Vergine

Altro segno, come l’acquario, dotato di una notevole agilità mentale, al punto da poter essere adatto a svolgere quasi qualsiasi professione, tanto è grande la sua flessibilità e la sua capacità di apprendimento. Altra caratteristica del segno è la sua tenacia e la sua capacità di applicarsi, pertanto dove non arriva l’ingegno arriva lo studio. Proprio queste sue qualità gli consentono di essere intellettualmente molto vivace anche nei rapporti interpersonali, potendo condividere la loro esistenza solo con persone che siano all’altezza delle loro aspettative.

3)Sagittario

Brillante e talentuoso, unisce alla sua vivacità intellettuale anche una grande curiosità nei confronti delle cose del mondo. La cultura nutre la sua intelligenza. Il nativo del segno, potendo, viaggia in lungo e in largo proprio per appagare il suo costante bisogno di apprendere. E ciò che impara poi volentieri lo divulga ad altri. È un segno di grande saggezza e non perde occasione per far capire quanto sia importante sottoporre la mente a stimoli continui, anche applicandosi in campi, settori e ambiti completamente differenti da quelli che si frequentano abitualmente.

4)Leone

Segno estremamente vivace ed energico. Per il nativo del leone l’apprendimento è un gioco da ragazzi, che lo diverte e lo stuzzica a spingersi sempre oltre. Gli piace imparare ma anche trasmettere ad altri, infatti spesso i rappresentanti del segno scelgono nella vita di fare i docenti, avendo un talento naturale nell’esposizione di un concetto, di un’idea, dei principi basilari di una materia. Non fanno fatica ad occuparsi di mille cose contemporaneamente, proprio perché la loro mente è sempre fresca e agile.

5)Ariete

Il segno ha una mente costantemente in movimento. Le sue capacità mentali sono tali da portarlo sempre a un atteggiamento di sfida nei confronti della vita. Davanti a una difficoltà – per esempio di tipo lavorativo o economico – il nativo dell’ariete si rimette a studiare, rimettendosi in gioco e apprendendo nuove competenze, cosa che gli risulta facile, semplice e persino divertente. Gli va male un’impresa? Tempo un mese e avrà studiato nuove strategie di marketing, nuove fette di mercato, nuovi strumenti per poter far fruttare al meglio le risorse in suo possesso. Da questo punto di vista, un ariete è una garanzia: non è certo il segno che si dà per vinto.