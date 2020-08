Riccardo Gagliolo – Ruolo, Carriera, Statistiche

Riccardo Gagliolo è arrivato alla Sampdoria nella scorsa estate. Norvegese e reduce da un’esperienza in Olanda, ha avuto necessità di un primo periodo di ambientamento nel calcio italiano, sia per ciò che concerne la lingua che per le richieste dei tecnici che lo hanno allenato in blucerchiato, Di Francesco e Ranieri. Una volta dopo aver esordito, contro la SPAL, ha guadagnato sempre più spazio e fiducia, dimostrandosi un calciatore duttile e preciso.

Riccardo Gagliolo: Ruolo

Riccardo Gagliolo è un terzino di piede sinistro con buona capacità offensiva, ma anche adattabile da centrale in una difesa a tre, sempre sul lato sinistro del campo. Ha un piede particolarmente educato, che lo porta a servire assist e a battere calci da fermo. Bravo anche negli inserimenti sul lato debole in fase offensiva, supporta il gioco e ha una buona resistenza alla fatica e agli sforzi.

Riccardo Gagliolo: Carriera

Cresciuto nei settori di Andora e Sampdoria, inizia la sua esperienza calcistica in Eccellenza, nella prima delle due formazioni citate. Passa poi alla Sanremese in C2, segnando anche il suo primo goal in carriera. La formazione però fallisce, e Gagliolo riparte dalla Serie D con l’Imperia. Vorrebbe smettere, ma l’allora direttore sportivo del Carpi Cristiano Giuntoli lo convince a proseguire tesserandolo per la formazione emiliana. Con i biancorossi è una lunga cavalcata fino alla Serie A, caratterizzata da 137 presenze e 10 reti. Viene prelevato dal Parma quando gli scudati, così come il Carpi, sono in Serie B. Vince in maglia parmense la cadetteria 2017/18, e vive da titolare le ultime due stagioni nel capoluogo emiliano.

Riccardo Gagliolo: Statistiche

Riccardo Gagliolo ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia del Parma 32 presenze e 3 reti in campionato, venendo schierato per tre volte anche in Coppa Italia. Ha anche servito 2 assist in movimento e 1 assist da fermo. Ha una media voto di 5.98 e una media fantavoto di 6.28. Ha raccolto ben sette ammonizioni nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è D, mentre nella modalità Mantra è schierabile come DS e come DC.