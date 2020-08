Ricetta riso alla pilota: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il riso alla pilota, è un tradizionale primo piatto popolare mantovano, deve il suo nome agli operai che erano addetti alla pilatura del riso, chiamati appunto “piloti”. La pila era un grande mortaio azionato a mano, dove il riso veniva depurato, e i suoi operai, specializzati nella preparazione di questo piatto, ne erano accaniti consumatori. La particolarità di questo pietanza è la sua cottura, che è tutta giocata sulla giusta proporzione tra acqua e riso, sui tempi di cottura, sull’uso del coperchio e su un preciso tempo di riposo a fuoco spento.

Riso alla pilota – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti vi verranno 4 porzioni.

Riso vialone nano semifino 350 g

Salamella Mantovana 300 g

Grana Padano DOP da grattugiare 100 g

Burro 80 g

Sale fino q.b.

Riso alla pilota – Preparazione

Ponete 600 ml di acqua in un paiolo di rame non stagnato o in una robusta pentola di acciaio dal fondo spesso e portatela ad ebollizione.

Non appena l’acqua bolle, salatela leggermente e versate il riso al centro del tegame facendolo scendere da un imbuto, in modo che cadendo formi una piramide la cui punta deve emergere dal pelo dell’acqua di un paio di centimetri.

Quando l’acqua riprenderà a bollire, cuocete il riso per 10-12 minuti a fuoco allegro e senza coperchio, agitando di tanto in tanto la pentola per scuotere il riso e spianarlo. Trascorsi i 10-12 minuti il riso dovrebbe aver assorbito tutta l’acqua; toglietelo dal fuoco e coprite la pentola con un canovaccio che deve essere posto a contatto con il riso, quindi coprite con il coperchio.

Lasciate riposare per 10 minuti durante i quali il riso completerà la sua cottura.

Intanto fate sciogliere il burro in un tegame, unite la salsiccia che avrete spellato e sgranato con una forchetta, e fate rosolare a fuoco moderato, sbriciolandola con un mestolo di legno e facendola sciogliere il più possibile.

Trascorsi i dieci minuti, scoperchiate il riso, sgranatelo con una forchetta e conditelo con la salsiccia rosolata, metà del grana grattugiato e mescolate. Impiattate e servite il riso alla pilota cospargendolo con il restante grana grattugiato.

Riso alla pilota – Consigli utili

Il riso da usare per questa ricetta è il vialone semifino nano che crescono parecchio durante la cottura, l’unico capace di garantire un risotto con chicchi sgranati e in grado di reggere i tempi di riposo a fuoco spento senza scuocere.