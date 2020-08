Spezia – Frosinone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Oggi alle ore 21:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia ci disputerà la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia e Frosinone.

Ultima possibilità per i due club di centrare la promozione in serie A partendo dal risultato di andata di 1-0 a favore dello Spezia

Spezia leggermente favorito in virtù del vantaggio costruito all’andata ma il Frosinone recentemente ha dimostrato di poter e saper compiere imprese e rimontare situazioni sfavorevoli.

Il Frosinone, per accedere alla promozione in Serie A, dovrà vincere con due goal di scarto in quanto in caso di parità al termine dei 180′, ad essere promosso sarebbe lo Spezia grazie al miglior piazzamento in classifica durante la stagione.

Spezia – Frosinone – Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Ragusa, Nzola, Gyasi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich, Ciano.

Spezia – Frosinone – Il pronostico

La gara tra Spezia e Frosinone sarà una gara a viso aperto ma con lo Spezia leggermente in vantaggio visto il doppio risultato a suo favore.

Il nostro pronostico è 1x + over 1.5

Spezia – Frosinone – Dove vederla in tv e in streaming

Spezia-Frosinone, calcio d’inizio alle 21:15, si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 e su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B, mentre in streaming su DAZN e su Rai Play.