Tina Cipollari riti scaramantici | La mattina profuma d’incenso fuori Uomini e Donne

Dopo aver scoperto la devozione di Tina Cipollari verso Santa Rosa, patrona della città di Viterbo, scopriamo un altro lato, stavolta scaramantico. La maggior parte delle persone ammettono di averne almeno uno, per scacciare le energie negative e cercare di avvicinare la buona sorte.

Nel settimanale Mio è stato fatto un sondaggio sulla superstizione cercando di trovare chi prova rituali abituali o non, per eliminare la sfortuna. Non tutti ci credono, ma sempre più persone almeno un portafortuna se lo portano dietro, con l’attenuante del non si sa mai.

Tina Cipollari e i riti scaramantici

Non è molto superstiziosa l’opinionista di Uomini e Donne, ma qualche segreto lo tiene anche lei. Il mondo dello spettacolo è pieno di credenze, e avere la buona sorte dalla propria parte è un cimelio che vorrebbero avere tutti. Anche perché questa strada, non è sicuramente la più facile da percorrere e una buona mano potrebbe aiutare, almeno emotivamente, chi vorrebbe farsi spazio tra le luci dei flash.

Tina Cipollari confessa:” Io non sono molto superstiziosa. Ma non passo mai sotto alle scale, non lascio il cappello o il pettine sul letto e ho sempre un cornetto rosso dietro la porta di casa. Anche se, a dir la verità, quando sono in macchina, porto sempre un gatto nero con me e lo tocco ogni volta che qualche imbecille mi attraversa la strada!”. Normalmente è un po’ diverso, dalle superstizioni non si dovrebbe procedere se attraversa un gatto nero, ma anche qui ritroviamo il carattere di Tina molto ironico.

La mattina profuma d’incenso

L’opinionista continua:” Ogni mattina, poi, non appena mi alzo, accendo uno o due fili di incenso, e faccio un po’ di meditazione, per purificarmi dalle energie negative e allontanarmi da quelle persone che assolutamente non sopporto. Insomma, mi aiuta ad affrontare meglio la giornata. Magari è solo una mia sciocca convinzione, però vi consiglio di provarlo, se non altro vi aiuterà a rilassarvi”.

Scaramantica o no, Tina Cipollari ha i suoi rituali che l’aiutano a vivere meglio le sue vacanze e il suo lavoro, sicuramente la sollevano dallo stress. Non è la prima né l’ultima vip che ricorre a questi piccoli gesti quotidiani, ognuno ha il suo. Semplice superstizione o qualcosa di vero alla base c’è?