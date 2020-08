BTS “Dynamite” un omaggio a Michael Jackson: in poche ore ascolti record

I BTS, o meglio i Bangtan Boys, sono una boy band sudcoreana che si è formata nel 2013 a Seul ed è composta da sette membri: Rap Monster, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V e Jungkook. Il loro canale Youtube vanta più di 34,7 milioni di fan, chiamate Army che li seguono da tutto il mondo.

Oltre per la loro bravura, sono famosi anche per il loro aspetto visto che amano cambiare e provare look. Nelle loro canzoni affrontano temi come la salute mentale, l’amor proprio, l’ansia scolastica e le situazioni sociali includendo citazioni dalla letteratura, psicologia e filosofia.

BTS “Dynamite”: la canzone omaggio a Michael Jackson

Il singolo era stato annunciato attraverso una diretta sui social, svelata la data di uscita finalmente oggi “Dynamite” è fuori. La canzone anticipa il nuovo album che tutte le fan aspettano con molta ansia ed emozione, dopo l’album di fama mondiale “Map of the Soul:7” che conta più di quattro milioni di copie. Gli appuntamenti nelle prossime settimane sono vari, domenica 30 e lunedì 31 si svolgeranno gli MTV Video Music Awards a New York.

Mentre dal 10 al 13 Settembre potremmo vedere al cinema “Break The Silence”, il loro quarto progetto in cui sarà possibile vedere il dietro le quinte del loro ultimo tour. La boy band è davvero forte e acclamata, nella loro ultimo concerto in diretta a giugno hanno incassato oltre 20 milioni di dollari. Il nuovo brano “Dynamite” è scritto completamente in inglese, questa volta la coreografia che loro stessi ballano del videoclip, è ispirato al grande artista Michael Jackson che sembra non tramontare mai.

In poche ore gli ascolti da record

È uscita da poche ore la nuova canzone dei BTS che al momento vanta all’incirca 41 milioni di visualizzazioni. Questa è una vera e propria hit, con un video super colorato, look e ambientazioni vintage. Insomma una carica di positività ed emozioni, che sicuramente aiuterà tantissime persone a risollevare il proprio umore, soprattutto le Army che aspettavano da tempo questo momento.

Per la maggior parte del video troviamo la scritta “Disco” sopra i ragazzi che ballano con una determinante confidenza, mentre se si fa abbastanza attenzione potremmo trovare su un muro una copertina storica di Abbey Road dei Beatles. Riferimenti, video pieno di colori e i BTS che giocano con la telecamera per il nuovo singolo “Dynamite”.