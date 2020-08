Calciomercato – Affari e trattative 20 agosto – Milan-Ibra più vicini – La Juve deve cedere – Napoli pressing su Boga

Il calciomercato sta entrando nel vivo con affari e trattative che vanno avanti a ritmo forsennato. Il Milan e Ibrahimovic sono sempre più vicini, la Juve ha deciso di cedere alcuni calciatori e il Napoli continua il pressing su Boga, che è stato colpito dal Covid. Tante le notizie che oggi potrebbero prendere forma. Eccole di seguito.

Milan-Ibra sempre più vicini

Nella trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, il primo passo verso l’altra parte è stato fatto dai rossoneri, che nelle ultime ore hanno alzato l’offerta a 6 milioni a stagione contro i 7 richiesti dallo svedese. L’attaccante si è preso un po’ per riflettere su questa nuova proposta ma l’aria che si respira intorno è quella dell’intesa. Per la felicità di tutti.

Intanto su Krunic dopo il Torino si sono fiondati in maniera decisa i tedeschi del Friburgo, mentre Reina sarebbe vicinissimo al passaggio al Valencia dopo l’esperienza inglese con l’Aston Villa.

La Juventus cede: vuole ricavare 200 milioni dalle cessioni

Fabio Paratici è a Londra dove sta cercando di piazzare tanti giocatori in uscita. La Juventus adesso ha spostato di fatto il suo quartier generale in Inghilterra, anche per provare a sfoltire la rosa. I nomi sono quelli di Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Danilo, Daniele Rugani, Cristian Romero, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Sami Khedira, Douglas Costa, Gonzalo Higuain ed eventualmente anche Paulo Dybala. Da queste cessioni il club bianconero spera di ricavare 200 milioni di euro.

Pep Guardiola ha chiesto al Manchester City un esterno sinistro da inserire in rosa e Alex Sandro sembra avere il pedigree giusto per poter ricoprire questo ruolo. I Citizens hanno chiesto informazioni precise sul brasiliano e il suo contratto, aprendo un canale con i bianconeri per l’eventuale acquisto del calciatore. La sensazione è che nei prossimi giorni il ds juventino Paratici debba riprendere l’aereo verso l’Inghilterra per provare a chiudere più di un affare.

Napoli in pressing su Boga

Il Napoli insiste per Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo, di cui oggi è stata resa nota la positività al Covid-19, è da tempo un obiettivo per l’attacco degli azzurri. Che però devono ancora lavorare per convincere i neroverdi: al momento vi è una distanza di circa 10 milioni di euro tra l’offerta presentata dal club di De Laurentiis (25 milioni) e la richiesta degli emiliani, che in questo momento è di 35 milioni.

L’Everton non molla Allan, centrocampista brasiliano del Napoli. Secondo quanto appreso, il giocatore è pronto a rifiutare l’offerta dell’Atletico Madrid pur di lavorare nuovamente con Carlo Ancelotti.

La Roma rivuole Smalling: iniziata la trattativa

Filtra ottimismo da casa Roma per quanto riguarda la permanenza di Chris Smalling in giallorosso. Il giocatore sembra intenzionato a puntare i piedi per restare nella capitale e con l’aiuto del nuovo proprietario e della sua liquidità, Fienga potrebbe chiudere l’affare con la formula del prestito oneroso come già accaduto un anno fa.

Fiorentina-Thiago Silva si complica

Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club transalpino. Il brasiliano non esclude il rinnovo: “Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore”. Una doccia fredda per la Fiorentina, che comunque continua a corteggiare il brasiliano.