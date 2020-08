Calciomercato Torino – Biglia, trattativa alle battute finali; pressing per un altro centrocampista; Cairo tranquillizza i tifosi

Il Calciomercato Torino ogni giorno diventa più intenso con affari e trattative che si portano avanti a ritmo sostenuto, come quella riguardante Biglia e non solo. Intanto Cairo tranquillizza i tifosi.

Biglia: trattativa alle strette finali

Lucas Biglia resta in cima alla lista di Giampaolo per il ruolo di regista. Il centrocampista appena svincolatosi dal Milan ha ricevuto dal Torino un’offerta di contratto annuale con opzione per il secondo ad un ingaggio di 2 milioni netti a stagione. L’argentino è sempre più tentato di rimettersi in gioco dopo le ultime stagioni travagliate e molto presto darà una risposta definitiva alla dirigenza granata, dalla quale filtra ottimismo per il buon esito dell’affare.

Entra nel vivo anche la trattative per Linetty

Uno dei calciatori fortemente richiesti da Giampaolo è Karol Linetty della Sampdoria, che andrà in scadenza di contratto con i blucerchiati il prossimo anno. L’offerta dei granata è di 7 milioni, la richiesta della Sampdoria è ferma a 12. Per sbloccare la trattativa in queste ore stanno discutendo direttamente Cairo e Ferrero per trovare un’intesa, che magari potrebbe essere sugli 8,5 milioni.

Cairo e Ferrero parleranno anche di Caprari di ritorno dal prestito al Parma. L’attaccante è ben conosciuto da Giampaolo che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Cairo ai tifosi: tranquilli!

Il presidente Umberto Cairo cerca di tranquillizzare i tifosi sui soldi da spendere sul mercato in entrata dichiarando che 30 milioni arriveranno dalle cessioni di Armando Izzo e Lyanco e altri 10 sono già a disposizione del ds Vagnati. Con questo budget si potrà soddisfare il tecnico Giampaolo.