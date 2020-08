DIRETTA STREAMING INTER SIVIGLIA – LIVE TV8

Diretta Streaming Inter Siviglia – E’ arrivato il momento. Le due squadre stanno ormai per scendere in campo e come per ogni partita che viene trasmessa in chiaro anche su Giornal.it potrai seguire la diretta streaming di Inter Siviglia.

Chi vince porta a casa l’Europa League e si porta anche in prima fascia di Champions League. Per non parlare poi della Supercoppa europea e del Mondiale per Club. Insomma: un bel bottino per la squadra che al termine del match alzerà la coppa.

Diretta Streaming Inter Siviglia – TV8

Inter Siviglia in streaming si può seguire direttamente qui sotto grazie alla trasmissione in chiaro su TV8 con il collegamento a partire dalle 20:30 circa direttamente da Colonia. Non sarà invece disponibile su Canale 5. Qui di seguito trovate direttamente il player video con la diretta di Inter Siviglia.