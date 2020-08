F1 Passion | Verstappen surclassa Albon 6-0

Essere il compagno di squadra di Max Verstappen in questo momento è probabilmente uno dei lavori più difficili che si possano svolgere nel mondo della Formula 1. La velocità assoluta dell’olandese, il suo livello di maturità ed anche la centralità che il pilota orange ricopre all’interno del mondo Red Bull rende estremamente arduo il confronto per qualunque competitor. Lo scorso anno ad essere ‘triturato’ dal più giovane vincitore della storia della F1 era stato per la prima metà della stagione Pierre Gasly. Il talento transalpino era quindi stato rimpiazzato a campionato in corso con l’altrettanto inesperto Alexander Albon.

Se per la seconda metà di 2019 il giudizio su Albon andava necessariamente mantenuto sospeso, queste prime sei gare del 2020 hanno mostrato che il trend rispetto a Gasly non è mutato di molto. Verstappen infatti batte nettamente il compagno in ogni categoria statistica: 6-0 il confronto in qualifica, 5-0 in gara, 5-0 nei podi ottenuti (con una vittoria per Versappen) e un impietoso 95-40 nel dato più importante, quello dei punti in classifica. Un trend che, se confermato su 16 GP, porterebbe il distacco tra i due ad oscillare attorno ai 150 punti circa. Il divario medio tra i due in qualifica, di oltre 5 decimi, è il secondo più alto di tutta la F1 dopo quello tra Russell e Latifi.

Red Bull Verstappen Albon Qualifiche 6 0 Ingressi Q2 6 6 Ingressi Q3 6 4 Distacco medio qualifica +0,547 Gara 5 0 Podi 5 0 Vittorie 1 0 Punti 95 40

Albon, va detto, è stato anche sfortunato. Nel primo GP dell’anno in Austria in particolare, quando Verstappen era stato costretto al ritiro, il contatto con Lewis Hamilton lo ha privato di un podio certo e probabilmente di una possibile vittoria. Con il passare delle gare però il divario tra i due è parso addirittura aumentare anziché ridursi. Un trend pericoloso per l’anglo-thailandese, soprattutto vista la poca pazienza mostrata in tempi recenti dal marchio austriaco nei confronti dei propri giovanissimi talenti.