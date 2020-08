F1 | Williams, il team venduto a Dorilton Capital

Per lo storico team di Formula 1, finalmente, è arrivata quella luce in fondo al tunnel. Il piano strategico di risanamento, lanciato a maggio per salvare la scuderia dalla banca rotta, ha portato alla cessione dell’azienda al fondo di investimento privato americano Dorilton Capital, società presieduta da Matthew Savage.

La nuova proprietà rappresenta un punto di svolta nella storia della scuderia britannica perché con il cambio regolamentare atteso nel 2022 e la fresca firma sul Patto della Concordia, si stanno per mettere in piedi le basi per riportare ai vertici della griglia la nobile decaduta della F1.

La cessione ha avuto parere positivo unanime dal consiglio di amministrazione Williams, Sir Frank compreso, proprio perché il DNA di una squadra che ha in bacheca 9 Mondiali Costruttori e 7 titoli Piloti, non verrà snaturato, ma rilanciato: infatti la scuderia non cambierà nome e continuerà a correre con ipropri telai realizzati a Grove.

Claire Williams, Vice Team Principal, ha commentato: “Il piano di risanarento è stato un processo utile e ha dimostrato che sia la Formula 1 che la Williams hanno credibilità e valore. Siamo ormai giunti a una conclusione e siamo felicissimi che Dorilton sia il nuovo proprietario della squadra. Quando abbiamo iniziato questo processo, volevamo trovare un partner che condividesse la stessa passione e gli stessi valori, che riconoscesse il potenziale del team e che potesse accrescerne il potenziale. In Dorilton sappiamo di aver trovato esattamente questo. Persone che capiscono lo sport e cosa serve per avere successo. Persone che rispettano l’eredità della squadra e faranno di tutto per assicurarne il successo in futuro. Come famiglia, mettiamo sempre al primo posto la nostra squadra. Rendere nuovamente il team di successo e proteggere le nostre persone è stato al centro di questo processo sin dall’inizio. Questa potrebbe essere la fine di un’era per la Williams come squadra a conduzione familiare, ma sappiamo che è in buone mani. La vendita garantisce la sopravvivenza della squadra, ma soprattutto fornirà un percorso verso il successo. Siamo enormemente grati a Dorilton per la fiducia che hanno dimostrato nel nostro team e non vediamo l’ora di lavorare con loro ora. Vorrei anche ringraziare il consiglio di amministrazione della Williams e i nostri consulenti che hanno lavorato instancabilmente negli ultimi mesi per far sì che ciò accadesse e i nostri dipendenti che sono rimasti fermamente fedeli “.

Matthew Savage, Presidente di Dorilton Capital, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver investito in Williams e siamo estremamente entusiasti delle prospettive per l’azienda. Crediamo di essere il partner ideale grazie al nostro stile di investimento flessibile e a lungo termine, che consentirà al team di concentrarsi sul suo obiettivo di tornare in prima linea. Non vediamo l’ora di lavorare con il team Williams nello svolgimento di una revisione dettagliata dell’attività per determinare in quali aree devono essere diretti i nuovi investimenti. Riconosciamo anche le strutture di prim’ordine di Grove e confermiamo che non ci sono piani per il trasferimento”.