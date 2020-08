Federico Bernardeschi – Ruolo, Carriera, Statistiche

Federico Bernardeschi è uno dei calciatori che fino a questo momento è stato maggiormente al centro di voci di calciomercato in questa estate. Rifiutato l’inserimento nella trattativa tra Juventus e Napoli per Milik, pare sia stato offerto alla Fiorentina e che possa essere inserito in altri scambi. Di certo, qualunque sarà il suo destino, resta un giocatore di talento, e lo stesso Pirlo è pronto a ritagliargli un ruolo da protagonista.

Federico Bernardeschi: Ruolo

Federico Bernardeschi nasce come un esterno offensivo di piede destro. Fino a che è rimasto alla Fiorentina ha giocato da classica ala. Alla Juventus, poi, ha maturato una duttilità tattica che gli consente di giocare sia da seconda punta che da centrocampista interno di un centrocampo a tre uomini. Ha forse perso un po’ di smalto in fase conclusiva, suo punto di forza quando era in viola. Resta comunque un calciatore estremamente tecnico e capace di creare la superiorità numerica.

Federico Bernardeschi: Carriera

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina per ben 10 anni, nel 2013 la viola lo presta al Crotone in Serie per la usa prima esperienza tra i professionisti, che si rivela folgorante. In Calabria Bernardeschi colleziona 38 presenze e 12 reti, convincendo tutti a riportarlo nella prima squadra viola l’anno successivo. Nella Fiorentina gioca tre stagioni, partecipando a 93 partite con 23 reti, di cui ben 14 nella terza annata, quella della piena maturità. Con la viola gioca anche 18 partite di Europa League nelle quali segna 8 reti. Nel luglio 2017 la Juventus lo acquista per 40 milioni di Euro. Nel club bianconero vince tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Fino a questo momento in bianconero ha raccolto 108 presenze e 10 reti totali, con un rendimento realizzativo sempre in calo (5 al primo anno, 3 al secondo, 2 al terzo).

Federico Bernardeschi: Statistiche

Federico Bernardeschi ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Juventus 29 presenze e 1 rete in campionato, venendo schierato anche per sei volte – con un goal – in Champions League, e altre tre presenze in Coppa Italia. Nello scorso campionato ha raccolto una deludente media voto di 5.5 e una media fantavoto di 5.45. Ha raccolto anche cinque ammonizioni. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, mentre nella modalità Mantra è schierabile sia come W che come A.