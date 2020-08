Lorenzo Insigne – Ruolo, Carriera, Statistiche

Sembra aver trovato finalmente la piena maturità e consapevolezza dei propri mezzi sotto la guida di Gennaro Gattuso, Lorenzo Insigne, il talento più fulgido del Napoli che negli ultimi anni è diventato anche capitano degli azzurri.

Lorenzo Insigne: Ruolo

Insigne si è fatto notare principalmente nel ruolo di fantasista sinistro/esterno di un attacco a 3, sopratutto durante la proficua esperienza con il Pescara, ma è stato provato in pressochè tutti i ruoli d’attacco, dall’esterno offensivo a seconda punta.

Lorenzo Insigne: Carriera

Nato a Frattamaggiore, a nord di Napoli, entra a far parte del settore giovanile azzurro a metà dei primi anni 2000, acquistato dall’Olimpia Sant’Arpino per 1500 euro, e aggregato alla formazione Primavera dove si mette in luce. Esordisce in prima squadra con Walter Mazzarri in panchina negli ultimi minuti della partita Livorno-Napoli, terminata 0-2 nel gennaio 2010, mentre passa in prestito alla Cavese poche settimane dopo, in prestito, dove accumula 10 presenze in 6 mesi.

Nella stagione 2010/11 viene prestato al Foggia in serie C, e sotto la guida di Zeman mette a segno 40 presenze e 26 reti totali, ma è solo il preludio della spettacolare stagione successiva: il boemo va ad allenare il Pescara in Serie B e Insigne viene mandato in prestito proprio in riva all’Adriatico ed è tra gli autori del fantastico campionato dei Delfini, assieme a Ciro Immobile e Marco Verratti, diventando titolare inamovibile, e mettendo a referto 38 presenze e 20 reti.

L’anno dopo ritorna al Napoli e dove inizia a far parte delle rotazioni per conquistarsi sempre più spazio, arrivando ad esordire in Champions League contro il Borussia Dormund, sugellando la propria prestazione con un goal su punizione: tutti gli allenatori transitati a Napoli lo hanno sempre ritenuto un elemento imprescindibile.

Lorenzo Insigne: Statistiche

349 presenze e 90 reti con la maglia del Napoli per il capitano degli azzurri, 5° in tutta la storia azzurra per presenze, alla pari di Callejon. In Nazionale conta 34 presenze e 7 reti.